Yargısı ileride

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir iş adamının evinin avlusuna ses bombası atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan üçüncü zanlı M.T.’nin, tanık ifadelerine etki etmeye çalıştığı belirlendi. Soruşturması tamamlanan zanlı, dün teminat maksatlı olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Okan Keskin, 1 Mart’ta Yeniboğaziçi’nde bir iş insanının evinin avlusuna ses bombası atıldığını ve bu mesele kapsamında M.A. ile A.H.T. isimli iki kişinin tutuklu olduğunu hatırlattı. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde, mahkeme huzurundaki zanlı M.T.’nin tanık ifadelerini yönlendirerek doğru şahadeti gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

Polis, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına karar verdi; teminat şartı olarak 50 bin TL nakdi kefalet ödenmesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı koşuldu.