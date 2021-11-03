Ailesi perişan

Gazimağusa’ya bağlı Yamaçköy’de, 25 Ekim 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında, evinden ayrılan

39 yaşındaki Meryem Toprak’tan haber alınamıyor.

Zihinsel ve bedensel engelli olduğu belirtilen Toprak’ı geniş çaplı arama çalışmaları dün itibariyle sonlandırıldı. Kaybolduğu günden beri polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Polis Özel Harekat Birimi, Askeri Özel Birlik ve vatandaşlar tarafından sürdürülen aramalarda bir sonuç çıkmazken, Diyalog’a konuşan kardeşi Semra Toprak, “Lütfen gören duyan bize veya polise bildirsin. Bulana para ödülü vereceğiz” dedi.

Toprak, kardeşinin kaçırılma ihtimali de olduğunu ifade ederek, büyük bir endişe yaşadıklarını söyledi.

Arama çalışmalarının bittiğini ancak soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Toprak, ailece perişan olduklarını dile getirdi.

45 kilometrekarelik alan arandı

Yamaçköy’de akşam 18.30 sıralarında kaybolan Meryem Toprak 6 gün süren aramalara rağmen bulunamadı.

Ekipler kuyulara, ovalara, arazilere ve atıl durumdaki boş binalara bakarken, aramalarda drone ve termal kameralarla da kullanıldı.



Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, 45 kilometrekarelik alanda yoğun arama yapıldığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.Öztaş, aramalara Geçitkale Belediyesi ile bazı belediyelerin yanı sıra, Sivil Savunma Teşkilatı, Polis Özel Harekât Birimi, Askeri Özel Birlik ve vatandaşların katıldığını, drone ve termal kameralarla aramalar yapıldığını, bölgedeki kuyulara dahi bakıldığını ifade etti.İHA ve SİHA’lardan da destek istendiğini söyleyen Öztaş, Meryem’in hiçbir izine rastlanmadığını söyledi.“Son umudumuz, av günü avcıların bulmasıydı” diyen Öztaş, 5 günün sonunda geniş çaplı aramanın sonlandırıldığını söyledi.

Toprak: Üzüntü ve endişe yaşıyoruz

Diyalog’a konuşan kardeşi Semra Toprak ise büyük bir üzüntü ve endişe yaşadıklarını söyledi. Kardeşinin ilk kez kaybolduğunu ifade eden Toprak, kayboldğu akşamdan beri yoğun bir şekilde arama çalışması yapıldığını ancak tek bir ize dahi rastlamadıklarını dile getirdi. Kardeşini bulana ödül vereceklerini ifade eden Toprak, meblağ açıklamadı.

Civar köylere çağrı yapan Semra Toprak, “Lütfen kuyularına, kuytu köşelere, tarlalarına baksınlar. Bize yardımcı olsunlar” dedi. Toprak, kardeşinin kaçırılmış olma ihtimali de olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Kim almışsa köye bıraksın. Tek isteğimiz sağ salim bulunmasıdır. Ne olduğunu bilmiyorum. Kanıt yok, iz yok. Tüm yoğun aramalara rağmen bir iz bulunamadı. Her ihtimal aklımıza geliyor. Biz dört kardeşiz. O sessiz, sakin biridir. Daha önce hiç kaybolmamıştı. Görenler bilenler bize veya polise ulaşsın.”