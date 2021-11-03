Durumu kritik

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Emre Genç halen yoğun bakımda uyutuluyor.

Kazada yaralanan 21 yaşındaki Ertuğrul Genç ve 22 yaşındaki Tolgahan Demir ise Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.



Kaza, 1 Kasım tarihinde Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında meydana geldi.Ertuğrul Genç’in, NT 460 plakalı salon araçla Kaplıca istikametinde seyir halindeyken dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkması ve önce beton su akarına, ardından da demir bariyere çarpması sonucu gerçekleşen kazada ağır yaralanan Emre Genç’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.