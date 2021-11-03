Polis sokağa indi

Bir süredir Kuzey Kıbrıs’taki yaşlı ve emeklilere dadanan; kendilerini savcı, polis olarak tanıtıp banka hesaplarını boşaltmayı amaçlayan dolandırıcılar bela olmaya devam ediyor. Dolandırıcılık vakalarıyla ilgili birçok kez uyarılarda bulunan; kamu spotu hazırlayan polis, bu kez de sokağa inerek, vatandaşlara bildiri dağıttı. Dağıtılan bildirilerde, telefonla arayıp, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şahıslara, kimlik bilgileri, banka hesap bilgileri veya şifrelerin verilmemesi uyarısı yapıldı. Bildiride ayrıca bu şahısların telefonda verdikleri talimatlara uyulmayıp, telefon hemen kapatıldıktan sonra 155 polis imdat hattını veya en yakın polis karakolunun aranması istendi. Polis, bir süreden beridir özellikle yaşlı kişileri telefonla arayarak dolandıran kişiler konusunda uyarıda bulunuyor.

Hedef kitle yaşlı ve emekliler

Polisin dağıttığı bildiride şu uyarılar yer aldı:



Dolandırıcıların hedef kitlesi yaşlı ve emeklilerdir… Bankada mevduatı olan, özellikle; 60 yaş üstü yaşlılarımız, emekli vatandaşlarımız, yurt dışı kaynaklı telefon dolandırıcılarının hedef kitlesini oluşturmaktadır. Çevremizdeki yaşlılarımızı, emeklilerimizi bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaralım.Paranızı bankadan çekip başkalarının hesabına göndermeyin… ‘Hangi bankada ne kadar hesabın var? Hemen paranı banka hesabından çek, götürüp şu bankadaki şu numaralı hesaba yatır… Hemen paranı internet bankacılığı üzerinden şu hesaba havale/EFT yap… Evde paran, altınların var mı… Hemen altınlarını bozdur, paranı yanına al, götürüp şu bankadaki şu numaralı hesaba yatır…’ gibi çeşitli yöntemlerle sizleri korkutarak, tehdit ederek, panikleterek dolandırmak isteyen şahısların talimatlarına uymayın…Sizi telefonda arayarak kendisini polis veya savcı olarak tanıtan şahıslara, kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin… Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin, talimatlarına uymayın, telefonu kapatın ve hemen 155 polis imdat hattını veya en yakın polis karakolunu arayın… Polisin asla sizden paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı veya havale, EFT yapmanızı istemeyeceğini bilin… Paranızı size söylenen hesaplara göndermeyin, şayet göndermişseniz önce hemen 155 polis imdat hattını arayın, sonra en yakın polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulunun…”