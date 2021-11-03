Kabus olmuştu

Suna ERDEN

Pakistanlı Salman Salman, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde 5 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Kısa bir süre önce ülkeye gelen zanlının Surlariçi bölgesinde bir pansiyona yerleştiği öğrenildi.

Zanlının Surlariçi’nde gezintiye çıktığı, gözüne kestirdiği kişileri taciz ettiği belirtildi. Zanlının 28 Ekim’den 1 Kasım’a kadar 3’ü 15 yaşında kız çocuğu 2’si kadın 5 kişiye cinsel saldırıda bulunduğu açıklandı.

Hakkında 6 ayrı suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kadınlara ve kız çocuklarına arkadan yaklaştığı, kalçalarını ve göğüslerini sıktığı belirtildi. Zanlının ayrıca hırsızlık yaptığı da ifade edildi.

Bazen gece bazen gündüz

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının ilk olarak 28 Ekim 2021 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde bulunan Reşadiye Sokak üzerinde yolda yürümekte E.C.’ nin (K-15) elini tutup sağ eli ile sol göğsünü sıkmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının 30 Ekim 2021 tarihinde saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde



G. B.' ye ait ve içerisinde olan 250 dolar, altın kolye, kimlik kartları olan çantayı çaldığını söyledi.Polis, zanlının 1 Kasım 2021 tarihinde saat 10.30 sıralarında ise Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yolda yürümekte olan G. A.’nın (K-32) kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.Polis, zanlının yine 1 Kasım günü saat 12.40 sıralarında Lefkoşa'da Polis Sokak üzerinde yolda yürümekte olan A.U.’nun (K-43) kalçasını sıktığını, eteğini çektiğini ve cinsel içerikli küfürler ettiğini açıkladı.

Kameralar incelenecek

Polis, saat 13.45 sıralarında ise Surlariçi Tanzimat Sokak üzerinde yolda yürümekte olan B.İ.’nin (K-15) kalçasına parmak atmak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının yine aynı gün saat 13.55 sıralarında da Reşadiye Sokak üzerinde, yolda yürümekte olan E.Ç.’nin (K-15) sağ omzunu okşamak suretiyle çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da şüpheli olarak tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını, kamera görüntülerinin inceleneceğini, temin edilecek olan ifadeler ve halen aranmakta olan emarelerin mevcut olduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz etki edeceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı Salman ise, “Hırsızlık yapmamı arkadaşım söyledi. Ben de yaptım. İki ay önce geldim. Yolları bilmiyorum” dedi.

6 ayrı suçlama

Mahkeme hakkında “çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, cinsel taciz, darp, uygunsuz tavır hareket ve sirkat” suçlarından soruşturma yürütülen zanlı için talep edilen 3 gün tutuklama süresini onayladı.