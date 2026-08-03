Alan da satan da şikayetçi

Lefkoşa Açık Pazar'da yaz mevsiminin gözde meyvelerinden üzümün kilosu 200 liradan satışa sunulurken, hem vatandaşlar hem de pazarcılar yüksek fiyatlardan yakındı. Pazardaki sebze fiyatlarına bakıldığında taze fasulye 280 lira, bamya ile börülce 250 lira, barbunya 200 lira, molehiya bağ başına 200 lira, Ayşe kadın fasulye 150 lira, kabak 100 lira, domates 70 lira, patates 60 lira ve karpuz ise kilogramı 30 liradan alıcı buldu. Meyve tezgâhlarında ise nar, erik ve mantar 300 lirayla en yüksek fiyatlı ürünler arasında yer aldı. Kivi 250 liradan satılırken, şeftali, nektarin, kiraz, kayısı ve yazın en çok tercih edilen meyvelerden üzümün kilosu 200 lira oldu. Armut, limon ve elma 150 liradan, muz ile portakal ise 75'er liradan satışa sunuldu.

Pazarda ayrıca ananas 120 lira, mango 100 lira, domates 70 lira, süt mısırı 50 lira ve babutsa ise adet fiyatı 30 liradan tezgâhlardaki yerini aldı.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Asma yaprağı: 800 TL

Nar: 300 TL

Erik: 300 TL

Mantar: 300 TL

Taze fasulye: 280 TL

Bamya: 250 TL

Börülce: 250 TL

Kivi: 250 TL

Şeftali: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Barbunya: 200 TL

Kiraz: 200 TL

Kayısı: 200 TL

Acı biber: 200 TL

Molehiya: 200 TL (bağ)

Üzüm: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 150 TL

Armut: 150 TL

Limon: 150 TL

Karnabahar: 150 TL

Acur: 150 TL

Elma: 150 TL

Ananas: 120 TL (adet)

Kabak: 100 TL

Mango: 100 TL (adet)

Salatalık: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Muz: 75 TL

Portakal: 75 TL

Dolmalık Biber: 70 TL

Havuç: 70 TL

Avokado: 70 TL (adet)

Pancar: 70 TL

Domates: 70 TL

Soğan: 70 TL

Patates: 60 TL

Kavun: 50 TL

Süt Mısırı: 50 TL (adet)

Karpuz: 30 TL

Babutsa: 30 TL (adet)

