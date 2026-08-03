Sıcaklar başına vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Rahatsızlanması üzerine Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen F.İ. ambulans içerisinde kendisine tıbbi müdahalede bulunan iki kadın paramediğe fiziksel ve sözlü cinsel saldırıda bulundu.

Zanlı, olayın ardından yapılan şikâyet üzerine hastanede tutuklanarak dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, zanlının görevlerini yerine getirmeye çalışan iki kadın paramediğin bacak ve kollarını rızaları dışında zorla okşadığını söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Sıla Güder, zanlı F.İ.'nin 1 Ağustos tarihinde saat 17.30 sıralarında rahatsızlandığı gerekçesiyle ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anlattı.

Polis memuru; ambulans içerisinde sağlık ekiplerinin zanlıya gerekli tıbbi müdahaleyi yaptığı sırada F.İ.'nin, görevlerini yerine getirmeye çalışan iki kadın paramediğin bacak ve kollarını rızaları dışında zorla okşadığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca sağlık görevlilerine, "Siz de hiç muhabbetli değilsiniz, inşallah hastanede de aynı oda içerisinde oluruz" şeklinde sözler söylediğini belirtti. Zanlının "Cinsel Saldırı" ve "Cinsel Taciz" suçlarını işlediğini kaydeden polis, olayın sağlık görevlilerinin şikâyeti üzerine soruşturma konusu yapıldığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tutuklandığını, gerekli ifadelerin temin edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis, ülkede çalışma izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; F.İ.'nin davaları görüşülünceye kadar serbest kalabilmesi için 150 bin lira nakit teminat yatırmasına, ayrıca iki kefilin 750'şer bin liralık şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkemenin belirlediği teminat koşullarını yerine getiremeyen zanlı, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026, 09:54