Biri hastanede diğeri hücrede

Doğancı'da birlikte yaşadığı, kendisinden 30 yaş büyük nişanlısını darp ettiği ve korkudan 4 metre yükseklikteki pencereden atlamasına ve ağır yaralanmasına yol açtığı iddia edilen 18 yaşındaki Ö.M., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Bel kemiği kırılan ve beyin kanaması geçiren 48 yaşındaki kadın yoğun bakıma alınırken, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede konuşan zanlı pişmanlığını dile getirerek, “Tek bir isteğim var o da nişanlımı görmek” dedi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görüşülen tutukluluk duruşmasında olguları aktaran polis memuru; olayın 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 06.30 sıralarında Doğancı'da meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının birlikte yaşadığı nişanlısı C.F. ile çocuğunu yanına alma meselesi nedeniyle tartıştığını ifade etti. Polis memuru; tartışmanın büyümesi üzerine zanlının C.F.’nin başına elleriyle vurup ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, saldırıdan korunmak isteyen kadının kendisini yatak odasına kilitlediğini, ancak zanlının kapıyı zorlamaya başlaması üzerine içeri girmesinden korkarak yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencere camından atladığını anlattı.

Polis, kadının düşme sonucu bel kemiğinin kırıldığını ve beyin kanaması geçirdiğini, vahim bedensel zarara uğradığını belirtti. Yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'nde müşahede altında tutulduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu kaydeden polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade eden polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise tek isteğinin nişanlısını görmek olduğunu söyledi.

Mahkeme; soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

