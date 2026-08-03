Metehan’ı korkuttu

Hasan RAJWA

Lefkoşa'da Metehan Sosyal Konutları'nın güney kısmında bulunan bir makinist garajında çıkan yangın büyük çapta zarara yol açtı. Yangında tamir amacıyla garajda bulunan 6 araç yanarken, alevlerin çevredeki araziye sıçraması sonucu yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar da kül oldu. Yangında kümeslerde bulunan 60 tavuk ile 3 köpek de telef oldu.

Polis açıklamasına göre yangın dün saat 15.40 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek garajın tamamını sardı. Garaj içerisinde tamir amacıyla bulunan 6 araç alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale gelirken, yangın daha sonra çevredeki kuru otların bulunduğu araziye sıçradı.

Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye itfaiye, Polis, Orman Dairesi ekipleri sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek vererek alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kümeslerde bulunan 60 tavuk ile 3 köpek yangında yanarak telef olurken, polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, yangının garaj içerisinde bulunan arızalı durumdaki güneş paneli inverter sisteminden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



