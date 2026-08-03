Beş kişi tutuklandı

Trafik ekipleri ülke genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 2 bin 536 araç sürücüsünü kontrol etti. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen 407 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca trafikte seyretmesi sakıncalı görülen veya yasal eksiklikleri bulunan 27 araç trafikten men edilirken, işledikleri çeşitli trafik suçları nedeniyle 5 sürücü de tutuklandı.

Denetim sonuçlarına göre en fazla ihlal yine sürat oldu. Yasal hız sınırını aşarak araç kullandığı tespit edilen 202 sürücü hakkında işlem yapıldı. Böylece rapor edilen sürücülerin yaklaşık yarısını hız ihlali yapanlar oluşturdu.

Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan alkollü araç kullanımı da denetimlerde dikkat çeken ihlaller arasında yer aldı. Alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiği belirlenen 18 sürücü rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 3 sürücünün hem sürüş ehliyetsiz hem de sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edilirken, 9 sürücü sigortasız araç kullanmaktan işlem gördü.

Sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atan diğer ihlalleri de rapor edildi. Buna göre 3 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanırken yakalanırken, 12 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandığı için cezalandırıldı. Bunun yanında 2 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 23 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, bir sürücü trafik ışıklarına uymamaktan ve bir sürücü de elektrikli scooter kullanım kurallarını ihlal etmekten rapor edildi.

Bunların dışında, çeşitli trafik kurallarını ihlal eden 133 sürücü hakkında da "diğer trafik suçları" kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla ülke genelindeki trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

