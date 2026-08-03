Gazimağusa'da bir bahis ofisinin önünde rahatsızlanan bir kişiye müdahale eden sağlık ekipleri, olay yerindeki alkollü bir şahsın saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Ambulanstaki sağlık çalışanlarına küfür eden ve bir sağlık çalışanını darp eden 49 yaşındaki şahıs hakkında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında Gazimağusa'da meydana geldi. Bir bahis ofisinin önünde rahatsızlanan şahsın ambulansa alınması sırasında, olay yerinde bulunan Y.B. (E-49), sağlık ekiplerinin hastayı ambulansa "hızlı yerleştiremediği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

108 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Y.B., ambulansta görev yapan sağlık çalışanlarına küfür ederek itale-i lisanda bulundu. Ardından bir sağlık çalışanını omzundan iterek darp etti.

Polis, zanlı hakkında darp, itale-i lisan, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Saldırı, darp, hakaret, taciz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaparak olayı kınadı.

Dinçyürek, fenalaşan bir hastaya müdahale etmek üzere olay yerine giden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin saldırı, darp, hakaret, taciz ve uygunsuz davranışlara maruz kaldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının insan hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Dinçyürek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Dinçyürek, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.