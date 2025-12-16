Anıları yaşatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde Ortaköy Dr. Remzi Gönenç Sokak’ta yapımı tamamlanan İMO Anı Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Parkta, merhum İMO üyeleri ile 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler anısına oluşturulan anıt da yer alıyor.

Yetkililer, yaklaşık 3,5 dönümlük alan üzerine kurulan parkta çok sayıda ağaç ve bitkinin yer aldığını, parkta kaldırım, amfi alanı ve otopark bulunduğunu bildirdi. Sürdürülebilir şehircilik ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen Anı Parkı’nın, toplumsal hafıza açısından önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Açılışa, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve yöneticileri ile İMO yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, açılışta yaptığı konuşmada, kayıpların toplumda derin izler bıraktığını belirterek, Anı Parkı’nın anılara sahip çıkmanın ve geleceğe umutla bakmanın simgesi olduğunu söyledi.

Projenin yerel yönetim, meslek odaları ve sivil toplum arasındaki iş birliğine örnek teşkil ettiğini ifade eden Harmancı, Lefkoşa’nın vefanın da başkenti olduğunu vurguladı.

Bilim ve mühendisliğin önemine dikkat çeken Harmancı, bilime dayalı yaklaşımlarla güvenli şehirler ve sağlam yapılar inşa edilebileceğini kaydetti.

Kamusal bir alan

İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ise parkın, merhum İMO üyeleri ile depremde kaybedilenlerin anısını yaşatacak kamusal bir alan olarak tasarlandığını söyledi. Parkın sadece yeşil bir alan değil, toplumsal hafızası olan bir mekân olduğunu belirten Ekinci, anıtın yaşanan yıkımın nedenlerinin unutulmaması ve mühendisliğin insan hayatındaki öneminin hatırlatılması açısından anlam taşıdığını ifade etti.

Ekinci ayrıca, deprem sonrası enkaz alanlarında görev alan İMO eski Başkanı Gürkan Yağcıoğlu’nun da açılışa katıldığını, enkazdan getirilen bazı numunelerin anıtta sergilendiğini kaydetti.

Adalet mücadelesi sürüyor

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Temsilcisi Murat Aktuğralı ise adalet mücadelesini sürdürdüklerini ifade ederek, anıtta depremde hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

