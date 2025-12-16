Hastalık bulaşıcı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ülkede bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandığını ve bu hastalığın yayılmamasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını, 500 bin doz aşının da bu gece ülkeye geleceğini ve pandemi sürecindeki gibi aşılama sürecinin yarın başlayacağını söyledi.

Çavuş, şap hastalığının insana bir zararı olmadığını ancak hayvana zararı olduğu gibi üreticiye de ekonomik zararı olduğuna işaret ederek, virüsün taşınabilir ve çok kolay yayıldığını, bu yüzden çok hızlı bir şekilde gereken adımları attıklarını kaydetti.

Hastalığın tespit edildiği bölgede hayvan hareketliliğinin durdurulduğunu, gereken önlemlerin alındığını, dezenfekte çalışmalarının yapıldığını belirten Çavuş, tarım alanında çalışan tüm araçların ilaçlanmasının mecburi olduğunu, uymayanların cezalandırılacağı konusunda uyardı.

Basın toplantısı düzenlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hayvanlarda olası şap hastalığı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık toplantı salonunda yer alan basın toplantısına, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öğmen, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Candan Avunduk, Kasaplar Birliği, Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Dairesi, diğer paydaşlar ile bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Pazar günü tespit edildi

Çavuş, ülkede bu hastalığın pazar gününden itibaren tespit edildiğini ancak dünyada hayvan hastalıklarında hızlı bir artış olduğuna işaret etti.

Hızlı yayılan hastalığın sebepleri içinde insan ve hayvan hareketlerinin yer aldığını ifade eden Çavuş, çünkü bu virüsün hareketlilikle, hayvan, insan, araç, rüzgar aracılığıyla çok hızlı yayılabileceğini söyledi.

Çavuş, hastalığın görüldüğü yerde giriş çıkışlarda ağır vasıtalara yönelik önlemler aldıklarını, ilaçlama yapıldığını, ayrıca paydaşlarla birlikte çalışarak gereken önlemlerin alındığını belirtti.

Şap hastalığının çok hızlı yayıldığını, bir aracın içinde, insan üzerinde çok rahat taşınan bir virüs olduğunu, toz bulutu, rüzgarlarla taşındığını, 200 km hareket edebildiğini, hızlı yayıldığını belirten Çavuş, hastalıktan kaçmak yerine önlem aldıklarını mücadele ettiklerini söyledi.

Hastalığın insan sağlığına zararı olmadığını, hayvan sağlığına zararlı olduğunu ifade eden Çavuş, hastalık süreci hakkında bilgi verdi, testlerin yapıldığını ve sonuç çıkana kadar müdahale edildiğini anlattı.

Boğaziçi bölgesindeki hareketlerin tamamen durdurulduğunu ifade eden Çavuş, sivil savunmaya da desteği için teşekkür etti.

Birinci aşamada hastalığın görüldüğü Boğaziçi, ikinci dalgada Sınırüstü ve Akova köylerinde ayrı bir önlem alındığını ifade eden Çavuş, buradaki sütlerin de farklı değerlendirileceğini kaydetti.

Bulaş riskini azaltacak ilaçlamalar yapılacağını belirten Çavuş, süt, yem, tarımsal tüm araçların ilaçlama noktalarında ilaçlama yapmak zorunda olduğunu, buna uymayanlara cezaların en ağır şekilde uygulanacağını kaydetti.

Aşılama dıştan içe olacak

Sonuçların geldiğini ve bazı hayvanlarda pozitif sonuçların görüldüğünü işaret eden Çavuş, bu konuda hızlı hareket etmek gerektiğini, 500 bin doz aşının bu gece geleceğini ve büyük baş öncelikli olarak veteriner dairesinin aşılamaya başlayacağını söyledi.

Aşılama yönteminin dıştan içe yani hastalık olmayan bölgeden hastalık olan bölgeye doğru olacağına değinen Çavuş, küçükbaşta da gizli taşıyıcı olabileceğini belirtti.

En hızlı şekilde küçükbaşın da aşılanacağını ve pandemi sürecindeki gibi hızlı bir şekilde bunun yapılacağını belirten Çavuş, aşılar ve sonrasında da denetimler ve testlerin süreceğini söyledi.

Dört dörtlük sahadayız

“Dört dörtlük sahadayız” diyen Çavuş, tedirginlik ve panik olduğunu ama bakanlık olarak tüm paylaşımlarla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Hastalıktan kaynaklı olmasa da kesinlikle hayvan kesilmeyeceğini, Veteriner kontrolünde iki kat daha titiz davranıldığını, bölgeden hayvan hareketlerinin durdurulduğunu anlatan Çavuş, tüketicilerin tedirginlik yaşamamasını, gönül rahatlığıyla et tüketebileceğini belirtti.

Süt ve süt ürünleri için de önlemler alındı

Süt ve süt ürünleri için de aynı şekilde gerekli önlemlerin alındığını belirten Çavuş, insan sağlığına yönelik tehlike olmadığını, tehlikenin hayvanlar ve ülke için olduğunu, bu paniği yaratmaya gerek olmadığını kaydetti.

Etlerin tam pişmesi önemli

Veteriner Dairesi'nden Veteriner Hekim Mehmet Demirpençe de, Şap hastalığı konusunda teknik bilgiler verdi, alınan tüm önlemlerin bulaşı engellemek için olduğunu ve tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığını söyledi.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öğmen de, güvenli gıdanın önemine işaret ederek, hastalık bölgesindeki hayvanların mezbahaya gitmeyeceğini, ancak etlerin tam pişmesinin önemli olduğunu, gıda güvenliği zincirinin de önem taşıdığını söyledi. Süt Üreticileri Birliği Başkanı Candan Avunduk da, tedbirlerin çok hızlı bir şekilde alındığını ifade ederek, bakanlığa teşekkür etti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt da, alınan önlemlerle ilgili bakanlığa teşekkür etti, hayvancıların duyarlı olduğunu ve her zaman bir hastalık varmış gibi yaşamak zorunda olduklarını söyledi.

Bu hastalığın kendilerini yeneceğine inanmadığını, seferberlik içinde, birbirlerine inanarak şap hastalığından kurtulacaklarına inanç belirten Onalt, erken saatte tedbirlerin alındığını, özellikle bu hastalığın yayılmamasına dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Burak Toksoy da, hastalığın insana geçmemesinin önemli olduğunu ama hastalığın çıktığı bölgeden hayvan hareketinin olmamasının bulaşın yayılmasını engelleyeceğine inanç belirtti.