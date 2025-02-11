‘Araç ve personel eksik’

Kuzey Kıbrıs’ta son 40 günde 9 kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybederken, Meclis Genel Kurulunun dünkü oturumunda can kayıpları gündemin birinci maddesi oldu.

Başbakan Ünal Üstel, trafik kazalarına değinirken, poliste yeterli personel ve kaynak olmadığını söyledi. Polisin araç gerecinin de yıpranmış ve yetersiz olduğunu belirten Üstel, bu sorunları çözmek için yapılan çalışmalara değindi.

Meclis’te dün trafik kazaları ve yol güvenliği tartışıldı. Ölümle sonuçlanan kazalara işaret eden Üstel, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Kurulan kısa süreli hükümetler nedeniyle ülkedeki sorunların dağ gibi büyüdüğünü kaydeden Üstel, bu sorunları çözmek için sıraya koyduklarını söyledi. Önceliği yollara verdiklerini belirten Üstel, yol projelerini saydı. Yerel idarelerle istişare ederek yolları tamamlamak için çalıştıklarını belirten Üstel, yol aydınlatmaları için Belediyeler Birliği ile de istişare ederek sorunu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi, erken zamanda sorunun ortadan kalkacağına inanç belirtti. Ülkede ışıksız yol kalmayacağını vurgulayan Üstel, yeni projelere ışıklandırılmasını da kattıklarını söyledi.

Poliste yeterli personel ve kaynak olmadığına değinen Üstel, kendilerinin iki buçuk yılda polise toplam 800 istihdam verdiklerini kaydetti. Polisin araç gerecinin de yıpranmış ve yetersiz olduğunu belirten Üstel, polise sabit radarların yüzde ellisini verdiklerini söyledi. Nüfus ve araç sayısının arttığını ve bunları planlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Üstel, ilgili yasal düzenlemeleri Meclis’e gönderdiklerini kaydetti.

Filiz Besim’in sorusu üzerine Üstel, trafik kontrolünde uyuşturucu kontrolü de yapılması gerektiğini ancak bunun için de bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, yasal düzenleme olana kadar daha portatif bir çözümü uygulamaya geçireceklerini söyledi.

Erhürman: Yaratılan keşmekeşi ortadan kaldırın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan ölümlü kazalar sonrasında trafikte aydınlatma direklerinin çalışmamasını eleştirerek, bir yetki karmaşası yaşandığını, hükümetin bu yetki karmaşasını çözmesi gerektiğini söyledi. Meclis’te konu hakkında konuşma yapan Erhürman, “Aydınlatmada yetki karmaşasını duymak artık çok yorucu bir şey...” dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Gönyeli’deki aydınlatma ile ilgili “Sorumluluk Kıb-Tek ve Gönyeli-Alaköy Belediyesi’ndedir” açıklamasını da yanıtlayan Erhürman, “Erhan bey Kıb-Tek’e yazı yazdık diyor. Kıb-Tek Başbakanlık’a bağlı değil mi? Başbakanlık’ta bir komite de kuruldu, bu kadar zamanda yetki karmaşası neden halledilemiyor? Bu sorun mevzuatla ilgili bir sorunsa değiştirilsin, eğer maddi anlamda bir sorunsa doğru yere katkı yapılsın. Bu konu sürekli bir mazeret üretme haline geldi” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin trafik cezalarından 2021 yılından beri alması gereken milyonlar olduğuna da dikkat çeken CTP lideri, “Parti ayrımı yapmıyoruz. Birçok belediye bunun sıkıntısını yaşıyor. Belediyeler için bu paraların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Söylenenlerin kendi içinde bir tutumu olması gerekir” şeklinde konuştu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın trafikte düzeni sağlamakla, yol güvenliğini ve aydınlatmayı sağlamakla yükümlü olduğunu da bir kez daha hatırlatan Tufan Erhürman, “Eksikler olabilir ama şu anda konuşulan bu alanda iş yapılmamasıdır” diye konuştu.

Arıklı: Sürücülerin de dikkatli olması gerekir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Erhürman’ın eleştirilerine yanıt vererek, Gönyeli’de yaşanan ölümlü trafik kazasında kendisinin suçlandığını ifade etti. Arıklı, “Trafik kazalarının başlıca nedenleri sürat, dikkatsiz sürüş ve alkol gibi etkenlerdir” diyerek, trafiğe ilişkin yapılan toplantının verimli geçtiğini belirtti.

Gönyeli’de kazanın yaşandığı yol ile ilgili yazılı uyarılarda bulunduklarını söyleyen Arıklı, “Oradaki elektriğe Kıb-Tek müdahale edebilir” dedi. Arıklı ayrıca, “Başbakan, belediyelerin yol aydınlatmaları için para toplaması yönünde talimat verdi ve şu anda bu konuda yasal çalışma yapılıyor” diye ekledi.