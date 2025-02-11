32 vaka yaşandı 

KKTC’de son bir haftada 4 yangın çıkarken, itfaiye ekipleri bu yangınların yanı sıra başka olaylara da müdahale etti.

Ekipler, trafik kazalarında sıkışan kişileri çıkarma; kuyu, yüksek yerlerde mahsur kalan sokak hayvanlarını kurtarma gibi 32 ayrı vakaya müdahale etti.

PGM İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3-9 Şubat tarihlerini kapsayan rapora göre; geçen hafta meydana gelen yangınlarda toplam zarar miktarı 195 bin TL oldu.

Raporda, yangınların muhtemel sebepleri “elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yağ sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, şömine bacasının ısınıp çatıda asma tavan üzerinde bulunan tahtaları tutuşturması ve fritözdeki yağın ısınıp tutuşması” olarak belirtildi.

Özel servis olaylarının ise, “trafik kazasında araç içinde sıkışan şahısların kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, 2 metre derinlikteki toprak kuyuda mahsur kalan köpeğin kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, balkonda mahsur kalan güvercinin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olduğu kaydedildi.