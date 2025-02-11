Bir anlık öfke

Lefkoşa’da meydana gelen olayda ayrılmak isteyen eşini darp eden, cep telefonuyla tabletini kıran Samet Gülüm tutuklanarak, dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Ülkede çalışma izniyle bulunan zanlı yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis; olayın 7 Şubat 2025 tarihinde saat 22.50 sıralarında zanlının Hamitköy’deki ikametgahında meydana geldiğini söyledi.

Polis; zanlının kendisiyle beraber yaşamak istemediği gerekçesiyle tartıştığı eşi M.Y'yi (K-26) sırtından çekip yere düşürerek, ciddi şekilde darp ettikten sonra kullanımında bulunan cep telefonunu ve tabletini yere fırlatarak, kırdığını açıkladı.

Polis memuru; zanlının şikayet üzerine tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlı ileride ciddi darp ve kasti hasar suçlarından yargılanacak.

