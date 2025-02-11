Savunma hazırlanıyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) meydana gelen sahte diploma ve vurgun soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard ve asistan Berk Özbek, dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Hasan Yücelen, Doğa Zeki ve Talat Tanca'nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 11 Mart’a ertelenmesine emir verdi.

Mahkemede söz alan sanık Serdal Gündüz'ün avukatı Doğa Zeki, 30’a yakın dosyanın olmasını hesapladıklarını, ancak diğer davalara ek olarak sahte diploma meselesiyle ilgili de bir davanın dosyalandığını aktardı.

Sanık Berk Özbek'in avukatı Hasan Yücelen, kendilerine bir dava daha itham edileceğinin bilgilerine geldiğini kaydetti.

Sanık Amir Shakerifard'ın avukatı Talat Tanca ise sanıkla ilgili "kuvvetle muhtemel" kabul beyanının ve davaların ayrılma durumunun olduğunu aktardı, başka bir davanın getirilip getirilmeyeceğini sordu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 11 Mart 2025 Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

