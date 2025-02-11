Amcaoğlu İddialı konuştu: Yenikent için tüm projelere açığım..

Serdar Şengül

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ekonominin Güney'e kaydığına işaret ederek büyüyen ve gelişen Yenikent bölgesi için Restoran-Cafe ve diğer tüm projelere açık olduğunu belirtti.

Amcaoğlu özellikle Yenikent bölgesinde altyapı çalışmalarında güçlendirmeye gittiklerini belirterek Belediye ekiplerinin 7-24 çalıştığını belirtti. Amcaoğlu "Yenikent bölgesi KKTC için güzide ve elit bir bölge , büyüyen gelişen ve modernizasyonu devam eden bir bölgemiz özellikle yağışlar olduğunda bir çok bölgede ciddi sıkıntılar oluyordu geldiğimiz günden bugüne önemli 9 10 noktaya el attım acil olarak. Yenikent'te bazı dere yataklarında büyük problemler vardı özellikle bilime güvenerek ve profosyonel kadroların görüşleriyle Yenikent'te çok önemli adımlar attık. Kanalizasyona bağlı olmayan pek çok sokağı kanallara bağladık" dedi.

Amcaoğlu: Yenikent Karakolunu kazandırdığım için çok mutluyum

Amcaoğlu sözlerinin devamında ; "Yenikenti'n gelişmesiyle beraber güvenlik noktasında da 15 yıl atıl kalmış bir binayı Karakol olarak kazandırdık ve kent güvenliğimiz herşeyden önemlidir. Yenikent nüfus alan bir bölge ve güvenlik olmazsa olmazdı bu konuda bu adımları atmak bizler için önemliydi" dedi.

Yenikent Bölgesine Sağlık Merkezi hedefimize çok yakınız

Başkan Amcaoğlu "Sağlık bakanlığı ile çok yakın bir temas içindeyiz yakında Sağlık Merkezi müjdemizi açıklayacağım .Biz bir söz verdik ve sözlerimiz tuta tuta ilerlemenin mutluluğu içindeyim " ifadelerini kullandı. Amcaoğlu yeni Okul yapımına yakında başlayacaklarını belirtirken bölge halkımızın eğitim ihtiyacını karşılamak için gerekenleri yapıyoruz ve inşallah yani yol projemiz de Mayıs- Haziran gibi hizmete gireceğeni düşünüyorum dedi.

"Yenikent hakettiği Ekonomik döngüye geri dönecek"

Yenikent bölgesinde esnafın sorunlarını da yakından takip ettiğini belirten Amcaoğlu "Güney'e ekopnominin kayması bu bölgeyi yakından etkiliyor ve esnaf şu an hem kiradan dert yanıyor hem de siftah yapamıyor bölgede ekonomik düşüş var ve bunlar için yakından ilgilenmeye gayret ediyorum, Şunu vurgulamak istiyorum Belediye olarak bu konu için ciddi bir çalışma içine gireceğiz ve Yenikent'in hak ettiği ekonomik döngüye yeniden gelmesi için buradan çağrı yapıyorum Tüm teklflere ve projelere açığız" ifadelerine yer verdi ve esnafa yatırım yapmak isteyenlere çağrıda bulundu.

Amcaoğlu 680 Milyon Tl'nin üzerinde gelir elde ettiklerini belirterek hedeflerinin 1 Milyar Tl olduğunu belirtti. Amcaoğlu istihdam konusunda katı olduğunu belirterek fazladan ve gereksiz harcamalara karşıyım var olan personelimizle tam bir takım halinde çalışıyorum ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu sözlerinin sonunda Yenikent ve tüm bölgemiz için yakında önemli atılımların olacağını belirterek esnafı ile çalışanlarımız ile Halkımız ile sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek güler yüzlü ve disiplinli hizmet anlayışıyla her kesime destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025, 18:05