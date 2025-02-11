Kalplerde yaşayacak

Tedavi gördüğü Kolan British Hastanesi'nde önceki gece 83 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş insanı Asil Nadir bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Kıbrıs’ın bağrından kopan en başarılı isimlerin başında yer alan, yaptığı yatırımlarla sadece adada değil, dünya çapında nam salan Nadir için saat 11.00'de Lefkoşa'da Nadir Şirketler Grubu binası önünde (eski Kıbrıs Gazetesi binası) tören yapılacak.

Törenin ardından Asil Nadir’in naaşı, saat 12.00'de Suat Günsel Camii'de kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Nadir’in vefatı ülkede büyük üzüntüye yol açarken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, iş insanı Asil Nadir’in hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Öztürkler, Nadir’in, çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ilkeleri ile yaşadığı döneme damga vurmuş biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Asil Nadir için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük iş insanı, ülkemize ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı önemli yatırımlarla ekonomik alanda başarılarıyla iz bırakmış Asil Nadir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hizmetleri her zaman hatırlanacaktır, unutulmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim."

Üstel: Birçok insana ilham verdi

Başbakan Ünal Üstel, iş insanı Asil Nadir’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, “Asil Nadir’in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı” ifadelerini kullandı.

Kimler mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Feyzi Hansel, birçok milletvekili, kurum, kuruluş, dernek Nadir için taziye mesajı yayımladı.

