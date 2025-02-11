Alan da suçlu

Suna ERDEN

Gönyeli’de çocuklarına baktığı şahsın evinden 123 bin TL değerindeki ziynet eşyası, 28 bin TL ve 350 Euro çaldığı gerekçesiyle tutuklanan M. K. dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Suçunu itiraf eden zanlının çaldığı altınları sattığı kuyumcuları söyleyeceği, bu iş yerlerinden araştırma yapılacağı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 15 Ocak 2025-4 Şubat 2025 tarihleri arasında Gönyeli'de M.A.’ya ait ikametgah içerisinde çocuklara bakıcılık yapan zanlının evin üst katında bulunan yatak odasındaki elbise dolabı içerisinde ve kilitsiz çelik kasa içerisinde muhafaza edilen 123 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını, 28 bin TL, 350 Euro nakit parayı çaldığını söyledi. Polis; zanlının 5 Şubat tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

3 gün daha tutuklu

Polis memuru; zanlının çantasında yapılan aramada 5 adet çeyrek altın, bir adet İngiliz lirası, bin 450 Euro para tespit edilerek emare olarak alındığını, ancak çalınan para ve ziynet eşyalarının büyük bir kısmının bulunmadığını belirtti.

Polis memuru; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 5 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; son alınan 3 günlük süre içerisinde zanlının altınları sattığı yerlerin ismini söyleyeceğine dair ifade verdiğini, bu yönde araştırma yapacaklarını ve kuyumculardan ifade alacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

