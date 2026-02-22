Aralıksız sürecek

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, Ramazan ayı dolayısıyla halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan ekmek ve unlu mamullerin üretildiği fırın ve pastaneler denetim kapsamına alındı.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları ayrıntılı şekilde kontrol edildi. Üretim alanlarının temizliği, kullanılan ekipmanların hijyen durumu, ham madde ve yardımcı malzemelerin saklama koşulları incelendi. Gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği, son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri denetim ekipleri tarafından tek tek gözden geçirildi.

Personel hijyenine yönelik kontrollerde çalışanların bone, eldiven ve önlük kullanımı, kişisel temizlik kurallarına uyumu ve sağlık karneleri denetlendi.

Ayrıca iş yerlerinde haşere ile mücadeleye yönelik önlemler, havalandırma sistemleri ve atıkların uygun şekilde bertaraf edilip edilmediği de kontrol edildi.

Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, kurallara aykırı uygulamalar tespit edilmesi halinde yasal işlem yapılacağını bildirdi.

