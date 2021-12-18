Arkadaşları serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, evinde yapılan aramada 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan Metin Dağaşan hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Metin Dağaşan’ın ifade verdiği ve tüm uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söylediği açıklandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Özek Ocakoğlu ve Melek Gezen serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 15 Aralık 2021 tarihinde, zanlı Metin Dağaşan’ın evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını anımsattı. Polis, aynı gün söz konusu adrese baskın yaptıklarını belirtti.



Evde arama yapıldığını ve salonda vazo içerisinde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan polis, tuvalette, klozet içerisinde de 7 ayrı paket içerisinde atılmış vaziyette, 7 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini hatırlattı.Polis, o esnada evde bulunan Özer Ocakoğlu’nun aracının da arandığını ve yarım gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.Metin Dağaşan’ın ifade verdiğini ve tüm uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu anlatan polis, mesele kapsamında önceden tutuklanan Özer Ocakoğlu ve Tuğra Melek Gezen’in serbest bırakıldığını açıkladı.Polis uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 17 bin TL ile 30 Euro paraya da el konduğunu bildirdi.Polis, beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu belirtti ve mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.