Üretici korunmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin çok ciddi bir ekonomik darboğazın eşiğinde olduğunu vurguladı ve tüketici üretici dengesinin çok doğru yerden kurulması gerektiğini kaydetti.

Açıklamaya göre; Erhürman ve beraberindeki heyet üretimi durdurma kararı alan Arun fabrikasını ziyaret etti.

Erhürman, söz konusu sektörün, en önemli tüketim maddelerinden birini ürettiğini ifade ederek, hükümet tarafından un ve unlu mamullerin ithalatını, fonsuz ve vergisiz olarak serbest bırakmak için çalışma başlatılmasının ardından ülkede bulunan bazı un fabrikalarının işletmelerini kapatma kararı aldığına işaret etti.

Ülkede bütün sektörlerin ciddi oranda sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Erhürman, tüketicinin de aynı şekilde son derece sıkıntılı olduğunu ve tüketiciyi koruyacak önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Söz konusu durumda dengeli ve dikkatli olmak gerektiğinin altını çizen Erhürman, tüketici ve üretici dengesini çok doğru yerden kurmak gerektiğine işaret etti.

“Üreticilerle yeterli istişare süreci yaşanmadı”



Tufan Erhürman, hükümetin üreticilerle yeterli istişare süreci yaşanmadan bir takım kararlar almaya çalıştığını ifade ederek, bu sektörün en önemli tüketim maddelerinden birini ürettiğini, dolayısıyla “gözünüz gibi bakmanız” gereken bir sektör olduğunu kaydetti.Erhürman, dolar ve buğday fiyatlarının zaten yükseldiğini, Türkiye’den ithal edilecek unda da fonu ve vergiyi kaldırmak ama buğday ithal edilirken fona ve vergiye devam etmenin rekabeti kendi içinde bozucu olacağına işaret etti.Hükümetin bu sektör “yokmuş gibi” hareket ettiğini savunan Erhürman, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

“Hükümet tüm verileri kamuoyuyla paylaşmalı”

Tufan Erhürman, hükümete de çağrıda bulunarak, “Sektörü bir an önce bu istişare sürecinin içine ciddiyetle katmak zorundadır. Elindeki tüm verileri de paylaşmak zorundadır. İşçimiz de üreticimiz de tüketicimiz de aynı anda gerçek durumun ne olduğunu bilebilsin” dedi.