‘Başka şansımız yok’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yaşanan ekonomik yıkım dolayısıyla bir an önce halkın yanında olacak, pahalılık konusunda ve insanların gelirini artıracak adımlar atmanın önemine vurgu yaparak, toplumsal mutabakata ihtiyaç duyulan bir dönemde olunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, ekonominin paydaşlarını dinleyerek ve istişare ederek kararlar almak gerektiğine işaret eden Özersay, diyalog halinde bir toplumsal mutabakatla bu krizin içinden çıkmak zorunda olunduğunu ifade etti.

Hükümetin ekonomik kriz karşısında vurdumduymaz bir şekilde halkı sahipsiz ve korumasız bıraktığını savunan Özersay, ekonomi ile ilgili olarak seçim ertesinde kurulacak hükümetin, siyasi istikrar sağlayacak uzun ömürlü bir hükümet olması gerektiğinin altını çizdi.

“Bize göre gailesi halkın yanında durmak olan insanların bu göreve gelmesi gerekir” diyen Özersay, toplumdan beklentilerinin de gailesi memleket olanlara sahip çıkması olduğunu söyledi.



Sendikaları ziyaret etti

Açıklamaya göre, seçim çalışmaları çerçevesinde sendikalara ziyaretler gerçekleştiren HP, önceki gün sırasıyla KTAMS ve KAMU-SEN’i ziyaret etti.

Özersay, çok uzun bir süredir memleketin sorunlarıyla ilgili olarak, başka görevlerde oldukları dönem de dahil her iki sendikayla istişare içerisinde olduklarını söyledi.



Özersay, “Sizlere yakın diyalog halinde olduk, görüşlerimizin örtüştüğü konular da oldu daha farklı düşündüğümüz konular da oldu ama bir şey hiç değişmedi; aramızdaki samimi diyalog… Bunu özellikle hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.“48 yaşındayım ben böyle bir ekonomik kriz görmedim” diyerek sözlerine devam eden Özersay, böyle bir ekonomik yıkımın ilk kez yaşandığını vurguladı.“Muhalefette yapıcı davranmaya çalıştık”Halkın Partisi’nin muhalefette olduğu dönemde de memleketin menfaati söz konusu olduğunda yapıcı davranmaya çalıştıklarını belirten Özersay, “Bütçeyi bile geçiremeyecekleri bir dönemde bütçeyi geçirmeye yardımcı olduk. Bütçe bu döviz krizinde erimiş olmasına rağmen… Çünkü bu krizin ertesinde seçimden sonra kurulacak olan hükümet bir de bütçe yapmak zorunda kalsaydı, Mart ayına kadar zaten ödeme kapasitesi daralmış olan maliye hiçbir kalem kullanamayacak ve ödeme yapamayacaktı. Bizim verdiğimiz destekle de bütçeyi geçirdik yürürlüğe koyduk. Ama bugün bir gerçekle karşı karşıyayız. Hükümette olanlar maalesef sırf seçime girmek için sırf seçime başbakan olarak girmek için sırf seçime bakan olarak girmek için bu hükümeti kurdular. Onun içindir ki bu kriz karşısında vurdumduymaz bir şekilde halkı yalnız bıraktılar, halkı sahipsiz bıraktılar, halkı korumasız bıraktılar” dedi.Gailesi halk yanında olanlar…“Bize göre gailesi halkın yanında durmak olan insanların bu göreve gelmesi gerekir” diyen Özersay, toplumdan beklentilerinin de gailesi memleket olanlara sahip çıkması olduğunu belirtti.Diyalog halinde birlikte bir toplumsal mutabakatla bu krizin içinden çıkmak zorunda olunduğuna değinen Özersay, “Biz sizinle her dönemde her aşamada diyalog halinde olup, sizin de görüşlerinizi dikkate alarak ben yaptım oldu anlayışıyla değil, diyalog halinde birlikte bir toplumsal mutabakatla bu krizin içinden çıkmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Geçmişte çok daha ağır ekonomik sorunlar ve krizleri yaşadık belki ama toplumun onun içerisinden çıktığı gibi bundan sonra da çıkacak, bu kadar zorlukta bu halk var olduğu gibi bundan sonra da olacak.tur” şeklinde konuştu.