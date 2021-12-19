Moral verdi

KKTC Muhtarlar Derneği’nin Birlik ve Dayanışma Yemeği’ne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Bizlerin, gönlü bir geleceği bir... Her şey halkımız için, ülkemiz için, ülkemizin geleceği içindir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar muhtarların önemine değindiği konuşmasında, “Muhtarlarımız demokratik sürecimizde seçilmiş kişiler olarak halkımız için ortaya koydukları duyarlılıkla halka hizmet ediyorlar; fedakarlıkla hizmet veren muhtarlarımıza teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sizleri ne kadar takdir ettiğimi ve size güven duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Madalya ve onur törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı Madalya ve Onur Töreni’ne katılarak, 2019 yılında gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı’na katkı koyanlara madalya verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gecede yaptığı konuşmada, onur töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve vakıf çalışmalarında emeği geçenleri kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisindeki gelişiminin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk ulusunun Mavi Vatan’da geleceği ve bekası için, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve huzur içinde yaşayabilmesi için her zaman gönlümüzden güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri ve güçlü bir Türkiye’nin geçtiğini vurguladı.



Pandemi süreci ve ekonomik krizlerin olumsuz etkilerine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, esas olanın devletimiz ve egemenliğimiz olduğunun altını çizerek bu sıkıntıları da hep birlikte barış ve huzur içinde aşabilmenin herkesin kanaati olduğunu ifade etti.

Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle Şehit Hüseyin Ruso’nun ailesini ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretinde, Şehit Hüseyin Ruso’ya rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Tatar, “Devletimizin kuruluşunda, tarihimizde ve halen devam eden ulusal davamızın yürütülmesinde, bugünlere gelmemizin sebebi olan şehitlerimizin hiçbir zaman hakkını ödeyemeyiz” dedi.

Şehit Hüseyin Ruso’nun, Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ruso’nun sporcu kimliğiyle hatırlandığını, kahraman mücahitliği ve yaptığı hizmetlerin de her zaman hatıralarda kalacağını ve ailesinin büyük bir gururla adını yaşattığını söyledi.