‘Carmel’ fırtınası geliyor

KKTC Meteoroloji Dairesi ile Rum Meteoroloji Dairesi’nden bu gece ve yarın için sert hava koşulları konusunda uyarı geldi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, meydana gelecek ve Kıbrıs’ı da etkileyecek olan siklonun (alçak basınç alanı) bu gece başlayıp Pazartesi gününe kadar bölgeyi etkisi altına alacağını kaydetti.

Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Kleanthis Nikolaidis konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, ‘Carmel’ isimli alçak basınç sisteminin beraberinde şiddetliden çok şiddetliye varabilecek güneybatı rüzgarları, uzun süreli ve şiddetli fırtınalar ile yüksek yerlere kar yağışı getireceğini, öte yandan dolu yağmasının da ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Nikolaidis, bu hava olayı ve buna eşlik edecek tehlikeli durum yüzünde, Meteoroloji Dairesi’nin turuncu alarm bile verebileceğini ifade etti.

Sistemin, çok ve şiddetli hava olaylarıyla birlikte Pazar günü doruğa çıkacağını söyleyen Nikolaidis, siklonlar oluşmasının sık görülen şeyler olmadığını ve bunların 2-3 yılda bir oluştuklarını anlattı.

Meteoroloji Dairesi’nin, hazırlıklı olmaları için İtfaiye, Sivil Savunma, Polis ve diğer yetkili birimleri uyardığını da kaydeden Nikolaidis, ‘Carmel’ isminin, Yunanistan ve İsrail Meteoroloji Daireleriyle birlikte geçtiğimiz Ekim ayında hava olayları için ortaklaşa oluşturulan listeden ortaya çıktığını da belirtti.

Vatandaşlara çağrı: Tedbirli olun

KKTC Meteoroloji Dairesi’nden de uyarı yapıldı. Daire, bu akşam saat 20.00’den yarın gece yarısına kadar olan süre için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yayımladı.



Daireden yayımlanan ihbara göre, ilgili sürede bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşecek.Raporda rüzgârın güney ve batı yönlerden, saatte 39-49 kilometre hıza çıkabileceği, zaman zaman62-74 kilometreye ulaşarak fırtına şeklinde esebileceği uyarısında bulunuldu; yetkililer ve vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

En çok yağış Koruçam’a

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, önceki günden dün sabaha kadar metrekareye 9 kilo gram ile en çok yağış alan bölgenin Koruçam olduğunu kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yağış alan diğer bölgeler şöyle; Akdeniz 4 kg/m², Yeşilırmak 3 kg/m², Çamlıbel 2 kg/m².

Yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.