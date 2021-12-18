Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da çalıştığı dönemde 2 milyon lira çaldığı gerekçesiyle kasa sorumlusu Turgut Katırcı’yı darp ettikleri, malına zorla el koydukları iddia edilen iş yeri sahibi Halil Falyalı, elemanları Serkan Beyar, Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Sedat Aktaş hakkındaki dava düştü.

Hırsızlık suçundan tutuklandığı 7 Ekim 2021 tarihinde polise verdiği ifadede soyulduğunu, darp edildiğini öne süren Katırcı’nın iddiaları üzerine tutuklanan ve soruşturmanın ardından cezaevine gönderilmelerine karar verilen Falyalı ile 4 çalışanı hakkındaki davanın geri çekilmesiyle tümü serbest kaldı.

Davanın düşmesinde Katırcı’nın önceki gün mahkemeye tanık olarak çıkıp, darp edilmediğini, malına zorla el konulmadığını; iddialarının uydurma olduğunu söylemesi neden oldu.

Tek tanık ifade değiştirdi, dava düştü



İddia makamının tek tanığı olan Katırcı’nın ifadesini değiştirmesi üzerine savcılık, davayı geri çekti. Falyalı ve 4 çalışanı dün son kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarken, gerçekleştirilen duruşmada savcı Ali Hidayet, davanın esas tanığının muhasım (Yalancı/düşman) tanık ilan edildiğini, esas şahadeti verecek tanık kalmadığını belirterek, takipsizlik oluştuğunu söyledi. Savcı, bu nedenle tek tanığının muhasım tanık olması nedeniyle davayı geri çektiğini açıkladı.Yargıç Hazan Aksun, davanın reddine ve sanıkların serbest bırakılmasına emir verdi.Falyalı ve 4 çalışanının serbest kalması mahkeme önünde onları bekleyen yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Ne olmuştu

Les Ambassadeurs Casino’da çalıştığı dönemde 2 milyon liralık soygun yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Turgut Katırcı, Falyalı ve 4 çalışanı hakkında şikâyetçi olmuştu. Katırcı, darp edildiğini, malına el konulduğunu iddia etmişti. Bu iddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Falyalı ve 4 çalışanı tutuklanmıştı.