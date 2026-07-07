13 bin Euro ceza yazıldı

Baf Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrollerinde, aynı uçuşla ülkeye giriş yapan dört yolcunun valizlerinde kaçak sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Gümrük memurlarının cuma günü yaptığı bagaj kontrollerinde yaşları 22 ile 25 arasında değişen dört yolcunun valizlerinde yüklü miktarda sigara ve kıyılmış tütün bulundu.

Yapılan aramalarda 25 yaşındaki yolcunun valizinde 39 karton ve 20 paket sigara ile 5 paket 50 gramlık tütün, 24 yaşındaki yolcunun valizinde 45 karton sigara ve 60 paket 50 gramlık tütün, 23 yaşındaki yolcunun valizinde 64 karton sigara ve 55 paket 50 gramlık tütün, 22 yaşındaki yolcunun valizinde ise 53 karton sigara ile 75 paket 50 gramlık tütün ürünü ele geçirildi.

Kaçak tütün ürünlerine el konulurken, haklarında işlem yapılan dört yolcuya toplam 13 bin 400 Euro idari para cezası kesildi. Yolcuların cezayı ödemelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026, 10:01