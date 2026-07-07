Şüpheli güneye kaçtı

Girne’de yaşları 12 ile 15 olan iki kız çocuğu sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, annelerinin 64 yaşındaki erkek arkadaşının cinsel saldırısına uğradıklarını iddia etti.

Paylaşım yapan 15 yaşındaki kız, kendisinin ve kız kardeşinin uzun süredir N.B.’nin cinsel saldırısına maruz kaldıklarını duyurdu. Kamuoyundan destek isteyen kız çocuğu, “Çok uzun zamandır sessiz kaldık. Bu adam hem bana hem kız kardeşime cinsel saldırıda bulundu. O tehlikeli bir adam ailem dahil 4 kıza cinsel saldırıda bulundu. Şikayet edilince Güney Kıbrıs’a kaçtı. Lütfen bu açıklamamızı paylaşın, sesimizi duyurun” dedi.

Elde edilen bilgilere göre; 64 yaşındaki N.B., sevgilisinin 15 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu cinsel saldırıda bulundu. Olay, 12 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını 15 yaşındaki ablasına anlatmasıyla ortaya çıktı. Kardeşini dinleyen abla, kendisinin de aynı kişi tarafından benzer şekilde istismara uğradığını ifade etti. Bunun üzerine iki kardeş, durumu annelerine anlattı. Anne ve kızları polise giderek şikayetçi oldu.

Polisin soruşturmayı başlatmasının ardından, N.B.’nin aynı gün Güney Kıbrıs’a geçtiği tespit edildi. Annenin Güney Kıbrıs’ta da polise başvurarak şikâyetçi olduğu belirtildi. Bu süreç sonunda şüpheli hakkında resmi yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Öte yandan, çocuklardan biri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamuoyundan destek istedi. Kız çocuğu, “Çok uzun zamandır sessiz kaldık. Bu adam hem bana hem kız kardeşime cinsel saldırıda bulundu. O tehlikeli bir adam ailem dahil en az 4 kıza cinsel saldırıda bulundu. Şikayet edilince Güney Kıbrıs’a kaçtı. Lütfen bu açıklamamızı paylaşın, sesimizi duyurun” dedi.





Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026, 10:00