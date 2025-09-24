Artık sesimizi çıkarma zamanı

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, resmi propaganda sürecini Lefkoşa-Paradise Park’ta düzenlenen etkinlikle başlattı.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Erhürman, “Anneler babalar çocuklarının göç etmesinden endişe ediyor. Kimisi ‘çocuklarımız göç etti’ diyor, kimisi ‘büyüyünce göç edeceğim’ diyor. Artık sözümüzü söyleme, sesimizi çıkarma zamanıdır. Çocuklarımızın önünü açacağız” dedi.

“Benim Sesim, Benim Seçimim, Büyük Buluşma” etkinliği yoğun bir katılımla Paradise Park’ta gerçekleştirildi, yeni dönemin ilk adımlarından biri atıldı. Erhürman’a destek veren kalabalık, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman” sloganları attı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş başta olmak üzere birçok isim de buluşmada hazır bulundu. Birçok sendika başkanları, sivil toplum örgütü temsilciler, belediye başkanları ve milletvekilleri de Tufan Erhürman’a destek olmak için Büyük Buluşma’ya akın etti. Yaptığı konuşmada coşkulu kalabalığa seslenen Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı olmak için değil, yapılmayanı yapmak için geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz varız deme zamanıdır”

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen şölende konuşan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bize yakışan bize yaşatılan değil” ifadelerini kullandı. Hep beraber, bu ülkenin çocukları için bir yola çıktıklarının altını çizen Erhürman, annelerin ve babaların çocuklarının göç edeceğinden korktuğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Gençlerle, çocuklarımızla sohbet ediyoruz. “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” diye soruyoruz. Şimdi çocuklarımızın ağzından şu söz çıkar oldu: “Ben büyüyünce göç edeceğim” dedi ve bu ülkenin çocukları için yolda olduklarını vurguladı. “Ben sizin sözünüz değilim; sizin sözünüz benim sözüm. Bu söz bizim sözümüz. Sözümüzü söyleme zamanıdır. Sesimizi çıkarma zamanıdır. Biz varız deme zamanıdır” diye konuşan Erhürman, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkının sesini duyacağına dikkat çekti.

“Yapılmayanı yapmak için geleceğiz”

Erhürman, “Varız demenin, biz buradayız demenin zamanı; çocuklarımızın önünü açmanın zamanı şimdidir. Peki neden “Varız” lafını bu kadar çok kullanıyoruz? Çünkü beş senedir sesimiz duyulmaz oldu. Sözümüz anlaşılmaz oldu. İsmimiz bilinmez oldu. Varlığımız hatırlanmaz oldu. Bizi bu hallere düşürdüler. Bu hal, hal değildir. Bu halleri reddediyoruz. Sesimiz yeniden duyulacak, sözümüz yeniden anlaşılacak” dedi ve Kıbrıs Türk halkının unutulmayacağının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı olmak için değil yapılmayanı yapmak için geleceğiz” dedi. “Cumhurbaşkanı olmak önemli değil. Biz bu memlekette beş senedir yapılmayanı yapmak için geleceğiz. Cumhurbaşkanı olmak için değil, yapılmayanı yapmak için geleceğiz. Eğer beş yıldır bir şey yapılsaydı, bugün beş yıldır görevde olan arkadaş “Ben bu görevi sürdürmek istiyorum” derken anlatacak bir şeyi olurdu. Ama yok. Beş yıldır görünmez olduk” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının beş yılda görünmez kılındığının altını çizdi.

“Sözümüz var: Kazanacağız”

Karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı sorununa dikkat çeken Erhürman, “Buradan sözüm var: Hiçbir çocuğumuza ayrımcılık yapılmayacak. Hiçbir çocuğumuzun eşitlik hakkı, insan hakkı ihlal edilmeyecek. Bizim çocuklarımız arasında kimsenin ayrımcılık yapmaya hakkı yoktur” diye konuştu.

“Sayın Tatar’a bir şey söylemenin manası yok. Muhatabımız bellidir. Sayın Hristodulidis’e buradan söylüyorum: Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini pazarlık konusu yapacağını zannetmesin. 50 defa anlaştığımız konuları sıfırdan görüşeceğimizi sanmasın. Kıbrıs Türk tarafı çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca ıspat etti” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin 20 Ekim’den sonra masada olacağının altını çizdi.

Tufan Erhürman, “Bu sözüm, ahtım, yeminimdir. Halkımızla birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Cumhurbaşkanlığı bir kişinin ve etrafındaki beş-on kişinin sarayı, köşkü değil; Kıbrıs Türk halkının evi olacak. Son 20 günde ne yapmaya çalışacaklarını da biliyoruz. Onlar bölmeye çalışacaklar. Biz birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız. Bu güzel ülkeyi hep birlikte, çok güzel yöneteceğiz. Sözümüz var: Kazanacağız!” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025, 09:46