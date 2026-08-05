Artışlar otomatiğe bağlandı 

KKTC'de trafik suçlarına uygulanan para cezaları, asgari ücrete endeksli sistem nedeniyle yeni asgari ücretin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeniden güncellendi. Böylece birçok trafik ihlaline uygulanan cezalar otomatik olarak artarken, en yüksek ceza yine işletme izni olmadan araç kullananlara verilecek.
Yeni tarifeye göre T işletme izni olmadan araç kullananlara 141 bin 786 lira para cezası uygulanacak.
Ehliyetsiz araç kullanma, nefes örneği vermeyi reddetme, araç kullanırken cep telefonu kullanma, mal sahibinin izni olmadan araç kullanma ile 100 promilin üzerinde alkollü araç kullanmanın cezası 70 bin 893 lira olarak belirlendi.
50-100 promil arasında alkollü araç kullanma ile ilaç tesiri altında araç kullanmanın cezası ise 35 bin 446 lira oldu.
En yüksek cezalar
T işletme izni olmadan araç kullanma: 141.786 TL
Ehliyetsiz araç kullanma / nefes örneği vermeyi reddetme / araç kullanırken cep telefonu kullanma / mal sahibinin izni olmadan araç kullanma: 70.893 TL
100 promil üzeri alkollü araç kullanma: 70.893 TL
50-100 promil arası alkollü araç kullanma: 35.446 TL
İlaç tesiri altında araç kullanma: 35.446 TL
Orta seviye cezalar
Hız sınırını 40 km'nin üzerinde aşma: 17.723 TL
Kırmızı ışıkta geçme: 14.178 TL
Emniyet kemeri takmama: 14.178 TL
Tehlikeli araç kullanma: 14.178 TL
Patlak egzozlu araç kullanma: 10.633 TL
Acil sirenli araçlara (ambulans, itfaiye, polis) yol vermeme: 10.633 TL
Hız sınırını 20-40 km aşma: 7.089 TL
Seyrüsefersiz araç kullanma: 7.089 TL
Plaka kurallarına aykırı hareket: 7.089 TL
Muayenesiz araç kullanma: 7.089 TL
Sürücü belgesini yanında bulundurmama: 3.544 TL