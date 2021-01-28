Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısı daha bugün KKTC’ye ulaştı

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Covid-19 vakalarının artması üzerine yaptığı girişimle ikinci parti Sinovac Covid-19 aşısının ülkeye gönderilmesini sağladığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının, ambulans uçakla geldiği belirtildi

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile dün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid-19 aşısının KKTC’ye bu sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ersin Tatar, Covid 19 salgınında mücadelede kullanılacak olan 20 bin doz Sinovac aşısının ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmesi kapsamında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 12:31