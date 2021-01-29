Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle bale sınıfı evlerin salonuna taşındı

Zarafet, güzellik ve iradenin sembolü olarak bilinen bale sanatı, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını döneminde, boy aynası ve bale barı ile çevrelenmiş sınıflardan evlerin salonlarına, oturma odalarına taşındı.

Tüm dünyada önce sağlık sektörünü derinden sarsan ve ardından ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre her alanda olumsuz izler bırakan salgın, sanatın birçok kolunda da değişime yol açtı.

Estetik bir duruşa, sunuma ulaşabilmek için yıllar boyu her gün saatler süren zor bir eğitimi gerektiren bale de bu sanat dalları arasında yer aldı.

Vücut disiplini ve fiziksel gelişim açısından sürekliliği büyük önem taşıyan balenin eğitimini alan öğrenciler, salgına karşı önlemlerin izin verdiği ölçüde sınıflardaki derslerini sürdürdü.

Salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlaması gibi nedenlerle bale sınıflarına ulaşamayan öğrenciler de sanat okullarının sunduğu çevrim içi eğitimden faydalanmaya başladı.

Bale eğitimi veren kurumlarda Coronavirüs önlemleri kapsamında sınıflarda bazı öğrenciler yüz yüze eğitim almaya başlasa da bazı öğrenciler bilgisayar programlarının sağladığı altyapı ve dev ekranlar sayesinde evlerinin salonunda ders görüyor.

Tan Sağtürk Akademi Mavişehir Bale ve Dans Eğitim Merkezi Başöğretmeni İpek Sanıtürk, AA muhabirine, salgın sürecinde çevrim içi destek programlarına devam ettiklerini, bu sayede öğrencilerin eğitmenleriyle bağlarını sürdürüp bilgilerini güncel tutabildiklerini söyledi.