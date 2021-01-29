Üç dilde yayın

Rum TV’si hibrit yayıncılığa geçmek için hazırlık yapıyor

Üç dilde yayın
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 Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK), internet üzerinden hibrit yayıncılığa geçmeye hazırlanıyor.

   Fileleftheros gazetesi, Rum Radyo Televizyon Kurumu’nun (RİK), “Netflix” gibi platform yayıncılığına geçmek için yoğun bir hazırlık içerisinde olduğunu, yayınların tüm kullanıcılara ücretsiz sağlanacağını yazdı.
   Gazete, RİK’in “hybrid broadcast broadband TV” platformu oluşturmak için gerekli teknik çalışmaları sürdürdüğünü ve çalışmaların son aşamaya geldiğini  belirterek, platformun “RIKFLIX” ismini taşıyacağını belirtti.
   RİK’in arşivinde yer alan kayıtların, televizyon programlarının, filmlerinin ve daha birçok unsurun yer alacağı platformun 2021 yılının ikinci yarısında hizmete girmesinin öngörüldüğü de vurgulandı.
   Gazete haberinin devamında, RİK’in yenilenmiş haber internet sayfasının da yayına başlamasında son aşamaya gelindiğini, “www.riknews.com” adresinden yayın yapacak olan RİK’in cep telefonu aplikasyonunun da mevcut olacağını yazdı.
   Haberde, Şubat ayında faaliyete geçecek söz konusu internet sayfasının Yunanca’nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce dillerinde de yayın yapacağı vurgulandı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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