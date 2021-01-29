Botticelli imzalı 15’inci yüzyıla ait tablo dudak uçuklatan rakama alıcı buldu

İtalyan ressam Sandro Botticelliye ait 15'inci yüzyıldan kalma Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) tablosu, ABD'nin New York kentinde 92 milyon dolara (676 milyon 591 bin TL) satıldı.

Alıcının kimliği açıklanmazken Botticelli’nin Madalyon tutan genç adam (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 1 milyon dolara (28 milyon 160 bin TL) 1982 yılında satın aldığı ifade edildi. Sotheby’s Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçmişti. Porte, Rönesans döneminin açık artırmayla satılan en pahalı eseri oldu.