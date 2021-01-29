İngiliz tasarımcı Kimberley Garner, soluğu Miami'de aldı. Garner, kimliği henüz belli olmayan yeni aşkı ile sahilde romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Garner, kimliği henüz belli olmayan yeni aşkı ile romantik anlar yaşarken objektiflere yansıdı. Beyazlar içinde görüntülenen ve plaj tasarımları yapan Garner, şıklığı ile göz doldurdu. Fırsat buldukça soluğu plajda alan 29 yaşındaki Kimberley Garner, aynı zamanda kombiniyle kendi koleksiyonlarının tanıtımını da yapmış oldu.

