Sorumlular tespit edildi

Mehmetçik Göleti içerisine yanık lastik atıkları bırakıldı

Sorumlular tespit edildi
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Mehmetçik Belediyesi, köyün girişindeki doğal sulak koruma alanı Mehmetçik Göleti içerisine yanık lastik atıkları boşaltıldığını tespit etti.
Yapılan açıklamaya göre; belediye yönetimi, gerekli soruşturmayı başlatıp, sorumluları tespit ederek, gerekli cezanın verilmesi için polis ve Çevre Koruma Dairesi’ne suç duyurusunda bulundu.
Gölet içerisinde yaratılan çevre kirliliği, polis ve Çevre Koruma Dairesi’nin girişimi ile sorumlular tarafından kaldırıldı.
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı bir belediye olduklarını vurgulayarak, çevreyi önemsemek ve Mehmetçik Göleti gibi önemli bir doğal yapıyı korumanın en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.
“Bu konuda herhangi bir taviz vermemiz söz konusu değildir” diyen Sarıçizmeli, hızlı bir şekilde gerekeni yaptıklarını kaydetti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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