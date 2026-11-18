Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, aday olan 50 ismin büyük bir heyecanla YDP’yi Meclis’e taşımayı hedeflediğini belirterek, “YDP’ye mühür vurun. Sonra bu adaylardan hangisine tercih verirseniz verin. Gönül rahatlığıyla evinize dönün.” dedi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre; YDP İskele milletvekili adayları ile belediye meclis üyesi adaylarını Arkın İskele Otel’de düzenlenen tanıtım gecesinde kamuoyuna tanıttı.

Arıklı, “Önce Mağusa, sonra Girne, şimdi İskele. İskele’de YDP’nin iktidar yürüyüşünün ayak seslerini duyduk” ifadelerini kullandı. YDP’nin geçmiş dönemdeki icraatlarına da değinen Arıklı, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Lütfen oy verirken partilerin geçmişteki iktidar performanslarına bakın” çağrısında bulundu.

Arıklı, ayrıca 6 Aralık seçimlerinde YDP’nin Meclis’te daha güçlü temsil edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Tanıtım gecesinde milletvekili ve belediye meclis üyesi adayları da kısa konuşmalar yaparak vatandaşlara seslendi.