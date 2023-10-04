Askeri törenle uğurlanacak

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mensubu, Mücahit Çavuşu, çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Münür Dağgül dün sabah hayatını kaybetti. Girne’ye bağlı Karşıyaka sakinlerinden Dağgül’ün vefatı sevenlerini üzdü. Dağgül’ün cenazesi bugün Karşıyaka Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip askeri törenle Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Çalışır’ın ölüm nedeni kalp krizi

Bu arada Göçmenköy’de sakin 57 yaşındaki Kemal Çalışır aniden rahatsızlanırken hayatını kaybetti. Çalışır’ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığında verilen bilgiye göre, çalışır önceki gün saat 16.00 sıralarında garajının yanındayken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Kemal Çalışır’ın otopsinde ölüm sebebi “kalp krizi” olarak belirlendi.

Martin evinde ölü bulundu

Öte yandan Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesi sakini Martin Michael Marancos (E-67) kalmakta olduğu ikametgahta ölü bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre Marancos’un üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Marancos’un kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023, 09:48