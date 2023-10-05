Konforlu seyahate 4 ay kaldı

Gözde Süreç SARI

Girne-Alsancak anayolu üçüncü etap yol çalışmaları başladı. Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, d bölgeye giderek yol çalışmalarını inceledi.

Üstel ile Arıklı’ya, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, çalışmaların üç dört ay sonra tamamlamasının hedeflendiğini, Lapta oteller bölgesine ulaşacak şekilde tüm kaldırımlar ve köy girişlerinin tamamlanarak, halkın yolda güven ve konfor içinde seyahat etmesinin sağlanacağını söyledi.

Üstel, Girne-Alsancak yolu tamamlandıktan sonra önceliğin Girne Çatalköy yolu olduğunu, bütçeye gerekli kaynağın ayrıldığını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, proje için yaklaşık 200 milyon TL’lik bir kaynak ayrıldığını, üçüncü etabın da tamamlanmasıyla trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Mare Monte Kavşağı ile Lapta Oteller Bölgesi girişi arasında yaklaşık 2.5 kilometrelik yeni 2 x2 bölünmüş yol yapımı gerçekleştirileceğini, yolun her iki tarafına kaldırım, yağmur suyu, aydınlatma altyapısı yapılacağını belirtti.

Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, üçüncü etap yolunun başlangıcının dün yapıldığını söyledi.

