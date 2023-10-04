Danışman atanacak

Avrupa Konseyi Yolsuzluklara Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından dün yayımlanan Güney Kıbrıs raporu, Güney Kıbrıs’taki yolsuzluk olaylarının devam ettiğine dikkat çekti.

Haravgi gazetesi, GRECO tarafından yayımlanan Güney Kıbrıs raporunda, Güney Kıbrıs’ta yolsuzluk olaylarının devam ettiğinin, yasalarda iyileştirmeler yapılmasına karşın uygulamada bir gelişme gerçekleşmediğinin vurgulandığını yazdı.

Habere göre raporda, Rum yönetimine yolsuzlukla mücadele konusunda 22 ana başlıkta tavsiyelerde bulunulurken, özellikle hükümet tarafından yetkili makamlara yapılan atamaların sorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, yolsuzluklara ilişkin hesap sorulma mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Öte yandan Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada, GRECO raporunda yer alan talimatların yerine getirilebilmesinin sağlanması adına bir danışman atanması kararı alındığı açıklandı.