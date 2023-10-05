Bu sese kulak verilmeli

Özel Eğitim Alan mezunu, atanmayı bekleyen 44 öğretmen açıklama yaptı.

KKTC Özel Eğitim Öğretmenleri adı altında toplanan 44 özel eğitim öğretmeni yaptıkları yazılı açıklamada, "Bizler KKTC Özel Eğitim Alan mezunu, atanmayı bekleyen öğretmenler olarak çok uzun zamandır süregelen bir problemimiz ile ilgili dayanışma göstermek ve aynı zamanda taleplerimizi duyurabilmek için bir basın açıklaması yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda, eğitim ve öğretim dönemlerinde öğretmen açıklarının gerek geçici öğretmen sağlanarak veya Türkiye Cumhuriyeti'nden sözleşmeli öğretmenler getirilerek kapatılmaya çalışılmakta olduğu belirtilen açıklamada, oysa sıralamaya giren ve atanmayı bekleyen öğretmenlerle bu eksiklikler kolaylıkla tamamlayabileceği kaydedildi.

Özellikle özel eğitim alanında geçici veya sözleşmeli öğretmen getirmenin günübirlik çözümler olduğu belirtilen açıklamada, özel eğitimin, süreklilik isteyen aynı zamanda sistemli bir eğitim sağlanabildiği takdirde kaliteli bir gelişim gösterilebilecek bir alan olmasına rağmen ısrarla geçici çözümler üretmenin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan son yazılı öğretmenlik sınavında, sıralamaya giren öğretmen adayları oldukları kaydedildi.