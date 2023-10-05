Ülkenin yeni gündemi

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin isminden kuzey ibaresinin çıkarılarak, “Kıbrıs Türk Devleti” şeklinde değiştirilmesi önerisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Bengü Türk televizyonunda programa katıldı.

Tatar, devletin isim değişikliği için Anayasa değişikliği gerektiğini, ismin tartışılabileceğini ancak Kıbrıs’ta artık bir Türk devleti olduğunu göstermesi açısından “kuzey” isminin değiştirilmesinin önemli bir girişim olacağını söyledi. Tatar, bu çerçevede “Kuzey” isminin de çıkarılmasının görüşülmesi gerektiğine işaret etti.

Tatar, bu konuda bir tartışma başladığına işaret ederek bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etti.

Kıbrıs’ta bir Türk devleti olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle gelişip güçlendiğini belirten Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nda da gözlemci üye olarak yerlerini aldıklarını söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ta yıllarca federal çözüm müzakereleri sürdürüldüğünü, Rum tarafının tüm planlara “hayır” dediğini, ancak Kıbrıs Türk halkının hep “kandırıldığını” kaydetti.

“Ülkede tek vücut olabilsek dünyanın da Kıbrıs’a bakış açısı değişir” diyen Tatar, ülkedeki muhalefetin, yeni siyasete olumsuz baktığını ve federal çözümü savunduğunu, ancak Kıbrıs gerçeklerine bakıldığında Rumların adayı Helen yapmaktan başka amacının olmadığının görüleceğini belirtti.

Pile- Yiğitler yolu bitecek

Pile- Yiğitler yolunda da Kıbrıs Türk halkına haksızlık yapıldığını, BM’nin tarafız olmadığını anlatan Tatar, insani bir proje olan bu yolun yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının adada hakkı, mührü olduğunu, milli mücadeleyi de Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğünü ve yürütmeye devam ettiğini vurgulayan Tatar, Rum boyunduruğu altına hiçbir zaman girmeyeceklerini belirtti.

Rumların tek taraflı AB’ye kabul edilmesini eleştiren Tatar, Kıbrıs’ta Türk devletinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Eşitlik sağlanmalı

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkileri geliştirmek için gerekli adımları atmaya başladıklarını ancak Rum- Yunan ikilisinin bunu engellemek için sürekli girişim yaptığını ifade eden Tatar, bunlardan vazgeçilmesi çağrısı yaptı, Kıbrıs’ta artık çözüm şartlarının eşitlik temelinde oluşması gerektiğini anlattı.

Tüm bu gerçekler ortadayken hala “federasyon” çağrılarının yapılmasının kendisini üzdüğünü ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta artık iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm olabileceğini, yeni siyasetin tüm ilgililere anlatıldığını ve bunun tüm kesimlerin bilgisinde olduğunu tutanaklardan okuduğunu kaydetti.