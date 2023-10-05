Halkın umudu

Ömer KADİROĞLU

Dünya Tüketiciler Günü’nde Diyalog Medya’ya 8 ödül birden verildi. Reşat Akar ‘En iyi medya yöneticisi’ ve ‘Yılın Köşe Yazarı’ seçilirken, Diyalog gazetesine ‘Yılın gazetesi’, TV 2020’ye de ‘Yılın TV kanalı ve Tüketici Onursal Ödülü’ verildi.



Hafta içi her gün 16.30’da başlayan ‘Gündem Özel’de Reşat Akar’ın moderatörlüğünü yapan, ayrıca ‘Salık ve Yaşam’ programını sunan Funda Bedir’e ‘Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü’, Özlem Çimendal’a ‘Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü’, Serdar Şengül’e ‘Yılın Bay TV Programı Sunucu Ödülü’, Ömer Kadiroğlu’na ‘Yılın Muhabiri’ ödülü, Abdullah Suiçmez’e ‘Yılın En İyi Kameraman Ödülü’ verildi.



Diyalog Medya genel direktörü Reşat Akar’a ödülünü Başbakan Ünal Üstel verdi. ‘Yılın gazetesi’ ve ‘Yılın TV kanalı ve Tüketici Onursal Ödülü’ TV 2020 Müdürü Sezgin Madencioğlu’na, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu verdi.



Akar: Doğrudan yanayız

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar yaptığı konuşmada Diyalog Medya’nın aldığı ödüllerin hakkını verdiğini ifade ederek, Diyalog Medya’nın yoğun bir çalışma temposuyla kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Amaçlarının ülkenin daha iyiye gitmesi olduğunu ifade eden Akar, “Gündem özel programında hemen her gün dile getirdiğimiz eskimiş yasaların hatta anayasanın değişmesi gerektiği çağrılarını hükümetin dikkate alarak, Başbakan Üstel’in bu yönde adım atılacağını söylemesi umut vericidir” dedi.



Üstel’e ‘Yılın siyasetçisi’ ödülü

Ödül törenine, Cumhurbaşkanı vekili Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve ödül alacak olanlar katıldı.

Törende, Başbakan Ünal Üstel’e “Yılın Siyasetçisi Ödülü” ile Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye “Bağımsızlık Onursal Ödülü” Bakan Amcaoğlu’na da özel ödül sunuldu

Törende konuşan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Dernek çalışmalarına değinerek, Başbakan Ünal Üstel’e "hükümetin istikrarından dolayı derneğe çalışma olanağı sağlandığı için" teşekkür ederek "yılın en iyi siyasetçi ödülünü" vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir ödülü layık gören Dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Ödül alan isimler şöyle

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bağımsızlık Onursal Ödülü

Olgun Amcaoğlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Tüketici Hakları Anısına

Sevil Yönlüer Ticaret Dairesi Müdürü Yılın Bayan Bürokrat Ödülü

Hüseyin Amcaoğlu Yılın Belediye Başkanı Ödülü

Gülşah Sanver Manavoğlu Yılın Bayan Politikacı Ödülü

Mustafa Hacıali LTD Yılın Yatırımcı Gıda Güvenliği ve Tüketici Dostu Ödülü

İnter Gaz Gökhan Ecesoy Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve

Tüketici Memnuniyeti Ödülü

Tabur Oto Hüdaverdi Tabur Oto kaporta ve Boyada Yılın Esnafı Ödülü

Alpet Altınbaş Petrol G. Müdür Tevfik Türkoğlu Rekabet ve Kalite Ödülü

Boztuna Grup Genel Müdürü Cüneyt Ömeroğlu En İyi Marka Ödülü

İhlas Ev Aletleri Aura San Tic. Direktör Mustafa Şahin Yılın Kalite Marka Ödülü

İhlas Aura satış sonrası servis hizmetleri En İyi Müşteri Hizmeti ödülü

İhlas Aura Cebilon Su Arıtma Si temleri Yılın Marka Kalite Güvence Ödülü

Arçelik Ram Trading Beyaz Eşya Yılın Markası Ödülü

Arçelik Servis Yılın Satış Sonrası Üstün Hizmet Ödülü

KKTCELL Müşteri Hizmetleri En İyi Müşteri Hizmetleri Ödülü

Huzurlu Ticaret Hikmet Şafak Gold Smart Su Arıtma Sistemlerinde

Kalite Güven Ödülü

Asel Engineering Ltd Taşkın Ürel En İyi Teknoloji Mağazaları Zinciri ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü

Yusuf Akmandor Süt Ürünleri Süt Ürünlerinde Yılın Kalite Hijyen Ödülü

Real Çelik Kapı ve Dekorasyon İsmail Karadeli Kalite Güvence Ödülü ve

Tüketici Memnuniyeti Ödülü

Califorian Restoran Salih Kayım Yılın Marka Restoran ve Gıda Güvenliği Ödülü

Fisun Aroğlu Celal Cin Center Yılın İş Kadını Ödülü

Niyazi’s Restorantlar Kalite Hijyen Ödülü

Aydınlı Soba Tic. Direktör Erdi Aydınlı Tüketici Memnuniyeti ve Güven Ödülü

Kaplıca Turizm İşletmeleri Yılın Halk Plajı Ödülü

Doğru Tasarım CEO İbrahim Halil Doğru Yılın Sanayi Ödülü

Thermplus Isıtma ve soğutma Ufuk Akbaş Ekonomik, Kalite ve Güvence Ödülü

Şefler Pastanesi Dilek Türker Yılın Pastanesi Ödülü

Afife Balık Restoran Topel Kaymakamoğlu Kalite Hijyen Ödülü

Ata Bilişim Digital Ajans Direktör Hale Hançer Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü

Orhan Kavçun Usta Tüketici Dostu Üstün Hizmet Ödülü

PRO Temizlik Şti Çağan Alganer Tüketici Memnuniyeti Ödülü

Prof Dr. Okan Veli Şafaklı Tüketici Onursal Ödülü

Tüketici Hakları 2023 Yılı Basın Ödülleri

Sayın Reşat Akar Yılın Medya Yöneticisi ve Köşe Yazarı Ödülü

TV 2020 Yılın TV Yayını ve Tüketici Onursal Ödülü

Diyalog Gazetesi Yılın Gazetesi Ödülü

Kıbrıs Yeşil Vatan Medya Ltd. Gazetesi Marka Gazete Ödülü

Özer Kanlı Medya Onursal Ödülü

Kıbrıs TV Tüketici Onursal Ödülü

Nihan Yücel Kıbrıs TV Yılın TV Müdürü Ödülü

Elif Şen Kıbrıs TV Yılın TV Haber Editörü Ödülü

Senem Gök Tüketici Dostu Haber Müdürü Ödülü

Leyla Kaya Başarılı Reklam Müdürü Ödülü

Muazzez Gazihan Genç TV Yılın Bayan Programı Sunucu Ödülü

Serdar Şengül Diyalog TV 2020 Yılın Bay TV Programı Sunucu Ödülü

Funda Bedir Diyalog TV 2020 Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü

Ömer Kadiroğlu Diyalog TV Medya Muhabir Ödülü

Özlem Çimendal TV Haber Programcısı Ödülü

Abdullah Suiçmez Diyalog TV 2020 Yılın En İyi Kameraman Ödülü

Ahmet Tolgay Basın Üstün Hizmet Ödülü

Akay Cemal Basın Üstün Hizmet Ödülü

Seher Güraslan Ada TV Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü

Aslıhan Ünver Ada TV Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü

Bizim Medya Haber Ahmet Gürtuğ Başarı Ödülü.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023, 11:12