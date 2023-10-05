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Halkın umudu

Dünya Tüketiciler Günü münasebetiyle düzenlenen törende Diyalog Medya’ya 8 ödül birden verildi

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Halkın umudu
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Ömer KADİROĞLU
  Dünya Tüketiciler Günü’nde Diyalog Medya’ya 8 ödül birden verildi. Reşat Akar ‘En iyi medya yöneticisi’ ve ‘Yılın Köşe Yazarı’ seçilirken, Diyalog gazetesine ‘Yılın gazetesi’, TV 2020’ye de ‘Yılın TV kanalı ve Tüketici Onursal Ödülü’ verildi.

  Hafta içi her gün 16.30’da başlayan ‘Gündem Özel’de Reşat Akar’ın moderatörlüğünü yapan, ayrıca ‘Salık ve Yaşam’ programını sunan Funda Bedir’e ‘Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü’, Özlem Çimendal’a ‘Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü’, Serdar Şengül’e ‘Yılın Bay TV Programı Sunucu Ödülü’, Ömer Kadiroğlu’na ‘Yılın Muhabiri’ ödülü, Abdullah Suiçmez’e ‘Yılın En İyi Kameraman Ödülü’ verildi. 
 
  Diyalog Medya genel direktörü Reşat Akar’a ödülünü Başbakan Ünal Üstel verdi. ‘Yılın gazetesi’ ve ‘Yılın TV kanalı ve Tüketici Onursal Ödülü’ TV 2020 Müdürü Sezgin Madencioğlu’na, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu verdi.

Akar: Doğrudan yanayız 
Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar yaptığı konuşmada Diyalog Medya’nın aldığı ödüllerin hakkını verdiğini ifade ederek, Diyalog Medya’nın yoğun bir çalışma temposuyla kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Amaçlarının ülkenin daha iyiye gitmesi olduğunu ifade eden Akar, “Gündem özel programında hemen her gün dile getirdiğimiz eskimiş yasaların hatta anayasanın değişmesi gerektiği çağrılarını hükümetin dikkate alarak, Başbakan Üstel’in bu yönde adım atılacağını söylemesi umut vericidir” dedi. 

Üstel’e ‘Yılın siyasetçisi’ ödülü
 Ödül törenine, Cumhurbaşkanı vekili Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve ödül alacak olanlar katıldı. 
   Törende, Başbakan Ünal Üstel’e “Yılın Siyasetçisi Ödülü” ile Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye “Bağımsızlık Onursal Ödülü” Bakan Amcaoğlu’na da özel ödül sunuldu
   Törende konuşan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Dernek çalışmalarına değinerek, Başbakan Ünal Üstel’e "hükümetin istikrarından dolayı derneğe çalışma olanağı sağlandığı için" teşekkür ederek "yılın en iyi siyasetçi ödülünü" vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir ödülü layık gören Dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Ödül alan isimler şöyle

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar                                Bağımsızlık Onursal Ödülü
Olgun Amcaoğlu Ekonomi ve Enerji Bakanı                  Tüketici Hakları Anısına
Sevil Yönlüer Ticaret Dairesi Müdürü              Yılın Bayan Bürokrat Ödülü
Hüseyin Amcaoğlu                    Yılın Belediye Başkanı Ödülü
Gülşah Sanver Manavoğlu                       Yılın Bayan Politikacı Ödülü
Mustafa Hacıali LTD            Yılın Yatırımcı Gıda Güvenliği ve Tüketici Dostu Ödülü
İnter Gaz Gökhan Ecesoy                                     Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve
Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Tabur Oto Hüdaverdi Tabur                                   Oto kaporta ve Boyada Yılın Esnafı Ödülü
Alpet Altınbaş Petrol G. Müdür Tevfik Türkoğlu              Rekabet ve Kalite Ödülü
Boztuna Grup Genel Müdürü Cüneyt Ömeroğlu            En İyi Marka Ödülü
İhlas Ev Aletleri Aura San Tic. Direktör Mustafa Şahin     Yılın Kalite Marka Ödülü
İhlas Aura satış sonrası servis hizmetleri            En İyi Müşteri Hizmeti ödülü
İhlas Aura Cebilon Su Arıtma Si    temleri             Yılın Marka Kalite Güvence Ödülü
Arçelik Ram Trading                               Beyaz Eşya Yılın Markası Ödülü
Arçelik Servis                                         Yılın Satış Sonrası Üstün Hizmet Ödülü
KKTCELL Müşteri Hizmetleri                En İyi Müşteri Hizmetleri Ödülü
Huzurlu Ticaret Hikmet Şafak                Gold Smart Su Arıtma Sistemlerinde
Kalite Güven Ödülü
Asel Engineering Ltd Taşkın Ürel            En İyi Teknoloji Mağazaları Zinciri ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Yusuf Akmandor Süt Ürünleri                                Süt Ürünlerinde Yılın Kalite Hijyen Ödülü
Real Çelik Kapı ve Dekorasyon İsmail Karadeli        Kalite Güvence Ödülü ve
Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Califorian Restoran Salih Kayım                 Yılın Marka Restoran ve Gıda Güvenliği Ödülü
Fisun Aroğlu Celal Cin Center                Yılın İş Kadını Ödülü
Niyazi’s Restorantlar                                Kalite Hijyen Ödülü
Aydınlı Soba Tic. Direktör Erdi Aydınlı            Tüketici Memnuniyeti ve Güven Ödülü
Kaplıca Turizm İşletmeleri                Yılın Halk Plajı Ödülü
Doğru Tasarım CEO İbrahim Halil Doğru            Yılın Sanayi Ödülü
Thermplus Isıtma ve soğutma Ufuk Akbaş         Ekonomik, Kalite ve Güvence Ödülü
Şefler Pastanesi Dilek Türker                    Yılın Pastanesi Ödülü
Afife Balık Restoran Topel Kaymakamoğlu                         Kalite Hijyen Ödülü
Ata Bilişim Digital Ajans Direktör Hale Hançer                        Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü
Orhan Kavçun Usta                        Tüketici Dostu Üstün Hizmet Ödülü
PRO Temizlik Şti Çağan Alganer                     Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Prof Dr. Okan Veli Şafaklı                    Tüketici Onursal Ödülü

Tüketici Hakları 2023 Yılı Basın Ödülleri
Sayın Reşat Akar           Yılın Medya Yöneticisi ve Köşe Yazarı Ödülü
TV 2020                         Yılın TV Yayını ve Tüketici Onursal Ödülü
Diyalog Gazetesi            Yılın Gazetesi Ödülü
Kıbrıs Yeşil Vatan Medya Ltd. Gazetesi       Marka Gazete Ödülü
Özer Kanlı                           Medya Onursal Ödülü
Kıbrıs TV                                             Tüketici Onursal Ödülü
Nihan Yücel Kıbrıs TV                     Yılın TV Müdürü Ödülü
Elif Şen Kıbrıs TV                     Yılın TV Haber Editörü Ödülü
Senem Gök                        Tüketici Dostu Haber Müdürü Ödülü
Leyla Kaya                        Başarılı Reklam Müdürü Ödülü
Muazzez Gazihan Genç TV                Yılın Bayan Programı Sunucu Ödülü
Serdar Şengül Diyalog TV 2020                  Yılın Bay TV Programı Sunucu Ödülü
Funda Bedir Diyalog TV 2020                         Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü
Ömer Kadiroğlu Diyalog TV                 Medya Muhabir Ödülü 
Özlem Çimendal                     TV Haber Programcısı Ödülü
Abdullah Suiçmez Diyalog TV 2020             Yılın En İyi Kameraman Ödülü
Ahmet Tolgay                        Basın Üstün Hizmet Ödülü
Akay Cemal                        Basın Üstün Hizmet Ödülü
Seher Güraslan Ada TV                    Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü
Aslıhan Ünver Ada TV                    Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü
Bizim Medya Haber Ahmet Gürtuğ             Başarı Ödülü.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023, 11:12
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