Halkın umudu

Ömer KADİROĞLU
Dünya Tüketiciler Günü’nde Diyalog Medya’ya 8 ödül birden verildi. Reşat Akar ‘En iyi medya yöneticisi’ ve ‘Yılın Köşe Yazarı’ seçilirken, Diyalog gazetesine ‘Yılın gazetesi’, TV 2020’ye de ‘Yılın TV kanalı ve Tüketici Onursal Ödülü’ verildi.
Hafta içi her gün 16.30’da başlayan ‘Gündem Özel’de Reşat Akar’ın moderatörlüğünü yapan, ayrıca ‘Salık ve Yaşam’ programını sunan Funda Bedir’e ‘Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü’, Özlem Çimendal’a ‘Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü’, Serdar Şengül’e ‘Yılın Bay TV Programı Sunucu Ödülü’, Ömer Kadiroğlu’na ‘Yılın Muhabiri’ ödülü, Abdullah Suiçmez’e ‘Yılın En İyi Kameraman Ödülü’ verildi.
Diyalog Medya genel direktörü Reşat Akar’a ödülünü Başbakan Ünal Üstel verdi. ‘Yılın gazetesi’ ve ‘Yılın TV kanalı ve Tüketici Onursal Ödülü’ TV 2020 Müdürü Sezgin Madencioğlu’na, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu verdi.
Akar: Doğrudan yanayız
Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar yaptığı konuşmada Diyalog Medya’nın aldığı ödüllerin hakkını verdiğini ifade ederek, Diyalog Medya’nın yoğun bir çalışma temposuyla kurulduğu günden bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Amaçlarının ülkenin daha iyiye gitmesi olduğunu ifade eden Akar, “Gündem özel programında hemen her gün dile getirdiğimiz eskimiş yasaların hatta anayasanın değişmesi gerektiği çağrılarını hükümetin dikkate alarak, Başbakan Üstel’in bu yönde adım atılacağını söylemesi umut vericidir” dedi.
Üstel’e ‘Yılın siyasetçisi’ ödülü
Ödül törenine, Cumhurbaşkanı vekili Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve ödül alacak olanlar katıldı.
Törende, Başbakan Ünal Üstel’e “Yılın Siyasetçisi Ödülü” ile Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye “Bağımsızlık Onursal Ödülü” Bakan Amcaoğlu’na da özel ödül sunuldu
Törende konuşan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Dernek çalışmalarına değinerek, Başbakan Ünal Üstel’e "hükümetin istikrarından dolayı derneğe çalışma olanağı sağlandığı için" teşekkür ederek "yılın en iyi siyasetçi ödülünü" vermekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir ödülü layık gören Dernek yöneticilerine teşekkür etti.
Ödül alan isimler şöyle
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bağımsızlık Onursal Ödülü
Olgun Amcaoğlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Tüketici Hakları Anısına
Sevil Yönlüer Ticaret Dairesi Müdürü Yılın Bayan Bürokrat Ödülü
Hüseyin Amcaoğlu Yılın Belediye Başkanı Ödülü
Gülşah Sanver Manavoğlu Yılın Bayan Politikacı Ödülü
Mustafa Hacıali LTD Yılın Yatırımcı Gıda Güvenliği ve Tüketici Dostu Ödülü
İnter Gaz Gökhan Ecesoy Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve
Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Tabur Oto Hüdaverdi Tabur Oto kaporta ve Boyada Yılın Esnafı Ödülü
Alpet Altınbaş Petrol G. Müdür Tevfik Türkoğlu Rekabet ve Kalite Ödülü
Boztuna Grup Genel Müdürü Cüneyt Ömeroğlu En İyi Marka Ödülü
İhlas Ev Aletleri Aura San Tic. Direktör Mustafa Şahin Yılın Kalite Marka Ödülü
İhlas Aura satış sonrası servis hizmetleri En İyi Müşteri Hizmeti ödülü
İhlas Aura Cebilon Su Arıtma Si temleri Yılın Marka Kalite Güvence Ödülü
Arçelik Ram Trading Beyaz Eşya Yılın Markası Ödülü
Arçelik Servis Yılın Satış Sonrası Üstün Hizmet Ödülü
KKTCELL Müşteri Hizmetleri En İyi Müşteri Hizmetleri Ödülü
Huzurlu Ticaret Hikmet Şafak Gold Smart Su Arıtma Sistemlerinde
Kalite Güven Ödülü
Asel Engineering Ltd Taşkın Ürel En İyi Teknoloji Mağazaları Zinciri ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Yusuf Akmandor Süt Ürünleri Süt Ürünlerinde Yılın Kalite Hijyen Ödülü
Real Çelik Kapı ve Dekorasyon İsmail Karadeli Kalite Güvence Ödülü ve
Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Califorian Restoran Salih Kayım Yılın Marka Restoran ve Gıda Güvenliği Ödülü
Fisun Aroğlu Celal Cin Center Yılın İş Kadını Ödülü
Niyazi’s Restorantlar Kalite Hijyen Ödülü
Aydınlı Soba Tic. Direktör Erdi Aydınlı Tüketici Memnuniyeti ve Güven Ödülü
Kaplıca Turizm İşletmeleri Yılın Halk Plajı Ödülü
Doğru Tasarım CEO İbrahim Halil Doğru Yılın Sanayi Ödülü
Thermplus Isıtma ve soğutma Ufuk Akbaş Ekonomik, Kalite ve Güvence Ödülü
Şefler Pastanesi Dilek Türker Yılın Pastanesi Ödülü
Afife Balık Restoran Topel Kaymakamoğlu Kalite Hijyen Ödülü
Ata Bilişim Digital Ajans Direktör Hale Hançer Yılın Kreatif Digital Ajansı Ödülü
Orhan Kavçun Usta Tüketici Dostu Üstün Hizmet Ödülü
PRO Temizlik Şti Çağan Alganer Tüketici Memnuniyeti Ödülü
Prof Dr. Okan Veli Şafaklı Tüketici Onursal Ödülü
Tüketici Hakları 2023 Yılı Basın Ödülleri
Sayın Reşat Akar Yılın Medya Yöneticisi ve Köşe Yazarı Ödülü
TV 2020 Yılın TV Yayını ve Tüketici Onursal Ödülü
Diyalog Gazetesi Yılın Gazetesi Ödülü
Kıbrıs Yeşil Vatan Medya Ltd. Gazetesi Marka Gazete Ödülü
Özer Kanlı Medya Onursal Ödülü
Kıbrıs TV Tüketici Onursal Ödülü
Nihan Yücel Kıbrıs TV Yılın TV Müdürü Ödülü
Elif Şen Kıbrıs TV Yılın TV Haber Editörü Ödülü
Senem Gök Tüketici Dostu Haber Müdürü Ödülü
Leyla Kaya Başarılı Reklam Müdürü Ödülü
Muazzez Gazihan Genç TV Yılın Bayan Programı Sunucu Ödülü
Serdar Şengül Diyalog TV 2020 Yılın Bay TV Programı Sunucu Ödülü
Funda Bedir Diyalog TV 2020 Başarılı TV Programı Sunucu Ödülü
Ömer Kadiroğlu Diyalog TV Medya Muhabir Ödülü
Özlem Çimendal TV Haber Programcısı Ödülü
Abdullah Suiçmez Diyalog TV 2020 Yılın En İyi Kameraman Ödülü
Ahmet Tolgay Basın Üstün Hizmet Ödülü
Akay Cemal Basın Üstün Hizmet Ödülü
Seher Güraslan Ada TV Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü
Aslıhan Ünver Ada TV Başarılı Bayan TV Programı Sunucu Ödülü
Bizim Medya Haber Ahmet Gürtuğ Başarı Ödülü.