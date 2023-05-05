Ataoğlu: Katkı sağlayacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'nin Türk Dünyası Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğe kabulü sonrasında bu sıfatla ilk TDT etkinliğine katıldı.

Ataoğlu, katıldığı 2023 Türk Dünyası, Gençlik Başkenti açılış töreninde bir de konuşma yaptı.

Verilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Indira Hajiyeva, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Marat Tagaev da katıldı.

Fikri Ataoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yıllarca insanlık dışı ambargo ve engellemelere rağmen her koşul ve şartta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman yanımızda olmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Dünyası’na katılımının Kıbrıs Türk halkı için önemli bir motivasyon ve heyecan vesilesi olduğunu kaydeden Ataoğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üyeliğinin KKTC halkının gelecek umutları, motivasyon ve imkanları bakımından büyük bir katkı sağlayacağını kaydetti.

