45 günde yargı

Ercan Havaalanı’ndan başka bir şahıs adına düzenlenen İsveç pasaportuyla çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Mariama Manneh hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Nisan 2023 tarihinde saat 06.50 sıralarında Ercan Havalimanı’nda çıkış yapmak isteyen zanlı Mariama Manneh’in daha önceden ismini bilmediği erkek bir şahıstan temin etmiş olduğu Barrow Minteh Touray adına düzenlenen İsveç pasaportunu görevli muhaceret memuruna verdiği sırada tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, KKTC’de yasal statüsü olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı ‘başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

