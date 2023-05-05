Yasaklı madde bulundu

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde arkadaşlarının evinde misafir olarak bulunan 23 yaşındaki Sudanlı öğrenci Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir aniden fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Muhamedkhir, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Yaşanan ani ölüm üzerine soruşturma başlatan polis, genç öğrencinin misafir olarak kaldığı evde arama yaptı. Evde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi bir adet hap bulunurken, Fulya Cihan Tamer, Sevda Bektaş, Hasan Awad Hasan Elawad, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed gözaltına alındı.

Lefkoşa Adli Şubeye götürülen zanlılar hücreye yerleştirilmeden önce üzerlerinde detaylı arama yapıldı. Polis, yaptığı aramada Fulya Cihan Tamer’in vajinasına soktuğu yeşil reçeteye tabi 60 adet Rivoclon marka hapları buldu.

Polis, gözaltına aldığı 5 zanlıyı dün mahkemeye çıkararak, tutukluluk talep etti.

Ambulansta öldü

Duruşmada olayı aktaran polis, 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yer alan daire içerisinde misafir olarak kalmakta olan Mohamed Salah Dusougi Muhamedkhir’in aniden rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırılacağı zaman acil servisi ekibinin tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis, aynı gün olay mahallinin ziyaret edildiğini, Muhamedkhir’in kaldığı odada Fulya Cihan Tamer, Sevda Bektaş, Hasan Awad Hasan Elawad, Mohamed Hussein Mohamed Abdullah ve Ayman Kamal Sayed Ahmed'in tespit edildiğini söyledi.

Polis, oda içerisinde yapılan inceleme sırasında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan bir adet Alyse hap bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı gün 5 zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi. Polis, Fulya Cihan Tamer’in tutuklandıktan sonra hücreye yerleştirmek için üzerinde yapılan aramada vajinasına soktuğu ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olan toplam 60 adet Rivoclon marka hap bulunduğunu anlattı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, konusu hapların nerden bulunduğunun araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, Muhamedkhir’ye bir otopsi yapılacağını, çıkacak sonuca göre meselenin başka suçlara evrilme olasılığı olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.