Tümü tedavi altında

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa'nın Yenişehir bölgesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Christian Fellor ile Fulya Sindir yönetimindeki araçların trafik ışıklarında çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu Fulya Sindir’in aracı hurdaya dönerken, araç içinde sıkışan Serpil Sindir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tüm yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza saat 23.00 sıralarında Yenişehir trafik ışıklarında meydana geldi. Christian Fellor yönetimindeki DN 444 plakalı araç ile Fulya Sindir’in kullanımındaki KE 948 plakalı araç trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, KE 948 plakalı araçta sıkışan Serpil Sindir’i çıkarırken, kaza sonucu yaralanan DN 444 plakalı aracın sürücüsü Christian Fellor ve KE 948 plakalı aracın sürücü Fulya Sindir hastaneye kaldırıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar müşahede altına alındı.

Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri olay yerinde görgü tanıklarının ifadesini alırken, kazanın nasıl olduğunu tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını, incelemek üzere emare aldı. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.