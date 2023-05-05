Kefaletle serbest

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda önceki gün banket içerisinde bisikletiyle seyreden sporcu Göksu Özcezarlı’nın miğferine dikiz aynasıyla çarparak, düşmesine ve ağır yaralanmasına neden olan 45 yaşındaki sürücü Baba Murat Gulliyev dün mahkemeye çıkarıldı.

Düşme sonucu omurga kemiğinde çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık oluşan Ares Spor Kulübü sporcusu Özcezarlı'nın Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, ST 549 plakalı kamyon araç ile Lefkoşa – Güzelyurt yolunda dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Bahçeşehir Üniversitesi önlerine geldiğinde banket içerisinde bisikleti ile seyreden Göksu Özcezarlı'nın başında takılı olan miğfere sol dikiz aynası ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpma nedeniyle dengesini kaybeden Göksu Özcezarlı'nın yolun sol kısmına düştüğünü,

omurga kemiğinde çatlak ve köprücük kemiğinde kırık oluştuğunu söyledi.

Polis, Göksu Özcezarlı’nın, olay yerine çağrılan ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak Ortopedi Servisinde müşahade altına alındığını belirtti.

Polis, aynı gün tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade verdiğini ve kendisine okunan dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.