Zihniyet oylanacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 25 Haziran gerçekleştirilecek ara seçimin diğer seçimlerden farklı olduğunu söyledi. Erhürman, gelecek ara seçimlerin ‘isim seçimi’ olmadığına vurgu yaptı ve temel sorunun “zihniyet” olduğunu ifade etti. Hükümetin daha önce de Ersin Tatar’dan boşalan bir milletvekilliği için seçime gitmediğini ve Anayasa’nın ihlal edildiğini öne süren Erhürman, söz konusu zihniyetin, “Anayasa’yı birlikte ihlal edeceksek, biz hazırız” deme noktasına geldiğini söyledi. Erhürman, “Memleketteki demokrasi kültürünün nerelere düştüğü görülüyor” dedi. “Bu ülkede normal bir hükümet olmadığını herkes biliyor” diyen Erhürman, ilk günden itibaren bu hükümet yapısının meşru olmadığını söylediklerinin altını çizdi. Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Türkiye Cumhuriyeti Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor” şeklinde sözleri olduğunu söyleyen Erhürman, “Böyle bir yöntem, demokrasi kültürü olan Kıbrıs Türk halkı olarak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Gayrimeşru hükümet elektrikten tutun da her konuda memleketi altüst etti” ifadelerini kullandı. Anayasa’nın, “bir yıl içerisinde erken seçim varsa, ara seçimi yapmayabilirsiniz” dediğini ifade eden Erhürman, “Boşu boşuna bir milletvekili için para harcamayalım, erken seçimi gerçekleştirelim. Bizim önerimiz buydu” diye konuştu.

Eğitimde sorunlar var

Eğitimdeki fırsat eşitsizliğinden de söz eden Erhürman, “Her gün minimum üç buçuk saat devlet okuluna giden çocuklarla özel okullara giden çocuklar arasında boşluk oluşuyor” ifadelerini kullandı ve geçen genel seçimler boyunca tam gün eğitime geçmenin şart olduğunu söylediklerini hatırlattı. “Bu zihniyetin içine girilip de bir şeyin değiştiğini görmedim” diyen Erhürman, gelecek ara seçimlerin, “isim seçimi” olmadığına dikkat çekti. Gündeme gelen özel okul fiyatlarıyla ilgili de konuşan Erhürman, “Kamu hizmetleri özel tarafından da görülse, kamu hizmeti özelliğini kaybetmez” dedi ve söz konusu durumun özel hastaneler için de okullar içinde aynı olduğunu vurguladı. “Özelleştirdim, artık kamu hizmeti değildir diyemezsin. Devlet müdahale edemez diye bir dünya da yoktur” diye konuşan Erhürman,

12 veya 13 yaşında bir çocuğun okul değiştirmesi sonucunda yaşayacağı travmanın hesaplanamayacağının altını çizdi.

